825 razy interweniowali od czwartku strażacy w związku z przejściem burzowego frontu przez dużą cześć Polski. Obfitym opadom deszczu towarzyszy bardzo silny wiatr.

Front burzowy przemieszcza się nad Polską / Marcin Bielecki / PAP

W czwartek największe problemy mieli mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur oraz Łódzkiego. W nocy burze przechodziły nad Mazowszem.

600 z ponad 800 interwencji dotyczyło połamanych drzew, a reszta była związana z wypompowywaniem wody. Spadające konary uszkodziły wiele samochodów. Kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu - w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Burze nad Polską - sprawdź online





Jak zachować się w czasie burzy? RCB przypomina

Jak zachować się w czasie burzy? / RCB /



Na swoich stronach internetowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zasadach zachowania się w czasie burzy.

Należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni. Jeśli burza zastała nas w samochodzie - nie powinniśmy go opuszczać przed jej zakończeniem. Gdy jesteśmy w grupie na otwartej przestrzeni, powinniśmy się rozproszyć - chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym. Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu.

Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W piątek w Polsce prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę mogą wystąpić burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 25 st. na północy i Podhalu do 32 st. na Podkarpaciu. Chłodniej będzie na wybrzeżu: od 21 st. do 24 st. Wiatr na ogół słaby, czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km/h.



W sobotę na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie wzrastające po południu do dużego, aż do wystąpienia miejscami słabych przelotnych opadów deszczu.

Temperatura maksymalna od 26 st. na północy do 32 st. na południu i południowym zachodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu wschodnim i Żuławach: od 22 st. do 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr silniejszy, w porywach do 80 km/h.