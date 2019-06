Do godz. 6 rano w piątek obowiązuje ogłoszony w czwartek dla 12 województw alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed silnym wiatrem i burzami z gradem. IMGW ogłosił na piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami w siedmiu województwach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alert RCB obowiązuje w centralnej i wschodniej części kraju do godz. 6 rano. Ostrzega przed bardzo silnym wiatrem, burzami i gradem oraz możliwymi przerwami w dostawach prądu. Dotyczy 12 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, częściowo pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na tych terenach może spaść od 30 mm do 40 mm deszczu, lokalnie do 50 mm na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 115 km/h. Miejscami może spaść grad.



Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił na piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województw śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego, natomiast ostrzeżenie przed upałami i burzami z gradem dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Sprawdź, gdzie występują burze!

Czym jest alert RCB?



Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy gdy występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę.