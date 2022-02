Ponad 300 mln zł zostanie skierowanych na Pomorze Zachodnie na inwestycje na terenach popegeerowskich - powiedział w piątek w Biesiekierzu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, przewodniczący Komisji ds. Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

W drugim naborze Programu Inwestycji Strategicznych, którego kolejną edycję premier Mateusz Morawiecki z wiceministrem Szefernakerem ogłosili 28 grudnia, na inwestycje w samorządach przewidziano 20 mld zł. Jednocześnie uruchomiono nabór dla samorządów popegeerowskich opiewający na 2,5 mld zł. Nabory potrwają do 15 lutego.

W piątek w popegeerowskim Biesiekierzu Szefernaker na konferencji prasowej poinformował, że wielkość środków przyznawanych na inwestycje w tego typu gminach zależeć będą od liczby PGR-ów i liczby mieszkańców w dniu likwidacji gospodarstw.

W związku z tym województwo zachodniopomorskie będzie drugim województwem co do wielkości w kraju, po warmińsko-mazurskim, w którym liczba tych inwestycji będzie największa - powiedział Szefernaker.

Zaznaczył, że na Pomorze Zachodnie zostanie skierowanych ponad 300 mln zł na inwestycje na terenach popegeerowskich. Podkreślił, że w województwie jest ok. 100 gmin popegeerowskich, więc średnio każda może otrzymać po ok. 3 mln zł.

Dodał, że program zakłada 98 proc. rządowego dofinansowania. Podkreślił, że to "do tej pory niespotykana skala". Zaznaczył, że rządzącym zależy, by na tych terenach, które "wiele wycierpiały", "wyrównywać szanse i dawać nadzieję".

Wiceszef MSWiA przekazał również informacje dotyczące programu związanego z zakupem komputerów dla dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR. Zaznaczył, że złożonych jest ponad 200 tys. wniosków. Dodał, że ta skala przekroczyła jego najśmielsze oczekiwania. Przy czym zapewnił, że środki na realizację programu będą, zostały przesunięte z innych programów Ministerstwa Cyfryzacji. Mamy już odpowiedź z Komisji Europejskiej, bo to są środki unijne. W ciągu dwóch tygodni zostaną podpisane pierwsze umowy z gminami na zakup tych komputerów - powiedział Szefernaker.

Dodał, że gminy otrzymają 2,5 tys. zł na laptopa z ubezpieczeniem i internetem. To do gmin będzie należało przeprowadzenie przetargów na dostawę sprzętu, który trafi na własność do rodzin popegeerowskich.

W konferencji prasowej wzięli udział także m.in.: wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska oraz poseł (PiS) Czesław Hoc.