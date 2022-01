Z usług krakowskiego portu lotniczego skorzystało w poprzednim roku nieco ponad 3 miliony pasażerów. To o 63 proc. mniej niż w 2019 roku. Ruch lotniczy, podobny do tego sprzed pandemii, powinien odrodzić się do 2025 roku. Linie lotnicze powoli zaczynają odbudowywać swoje siatki połączeń.

/ Józef Polewka / RMF FM

W Kraków Airport początek roku należał do wyjątkowo trudnych. Tylko w lutym 2021 r. z usług krakowskiego lotniska skorzystało 33 046 pasażerów czyli o 94 proc. mniej niż w lutym 2019 roku. W kolejnych miesiącach nastąpiła poprawa: statystyki na poziomie ponad 400 tysięcy pasażerów miesięcznie dawały nadzieję na polepszenie sytuacji finansowej krakowskiego lotniska.



To był kolejny bardzo wymagający rok dla krakowskiego lotniska. Rok niestabilności związanej z kryzysem w całej branży turystycznej i lotniczej w drugim roku pandemii. W roku 2022 zakładamy dalszą realizację planów związanych z konsekwentną odbudową ruchu pasażerskiego. Przed nami także realizacja inwestycji zawartych w planie generalnym lotniska, które wpłyną na rozwój naszego portu, a także wzmocnienie gospodarki całego regionu - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.



Jakie inwestycje są w planach krakowskiego lotniska

Trwa między innymi rozbudowa płyty postojowej samolotów (PPS) w części zachodniej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Inwestycja o wartości ok. 133,8 mln zł, poprawi przepustowość płaszczyzny postojowej samolotów. W wyniku rozbudowy powstanie 15 nowych stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi samolotów kodu C, takich jak boeing 737 czy airbus A320. Cztery z nich (zlokalizowane w części południowej) będą mogły być wykorzystywane wymiennie jako dwa stanowiska dla szerokokadłubowych samolotów typu Boeing 787 Dreamliner, realizujących z krakowskiego lotniska połączenia transatlantyckie. Wszystkie nowe nawierzchnie lotniskowe zostaną także wyposażone w infrastrukturę oświetlenia nawigacyjnego – światła linii środkowej dróg kołowania oraz światła prowadzenia na stanowiska postojowe.



Nowa droga startowa to z kolei kluczowa inwestycja ujęta w planie generalnym krakowskiego lotniska. Jest bardzo ważna ze względu na potrzebę utrzymania ciągłości operacyjnej lotniska. Wszyscy uczestnicy postępowania czekają na niezbędne rozstrzygnięcia formalno-prawne przez Naczelny Sąd Administracyjny. W tym momencie najważniejsze jest wydanie ostatecznej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Po zamknięciu tego etapu możliwe będzie podjęcie kolejnych kroków projektowych.



W Kraków Airport od 2021 roku działa system bramek ABC (Automated Border Control). Jest on przeznaczony do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen, posiadających biometryczny dokument tożsamości. Pasażer sam dokonuje wyboru formy kontroli pomiędzy standardową a automatyczną. Pięć z bramek jest przeznaczonych do odpraw osób wylatujących, a kolejne pięć dla pasażerów odwiedzających nasz kraj, przylatujących ze strefy Non-Schengen.