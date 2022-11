UOKiK zapowiada odwołanie się od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uchylił rekordowe kary dla Gazpromu.

Rosyjski gigant zaskarżył 29 miliardów złotych kary, nałożone w 2020 roku, za dokonanie wraz z innymi spółkami koncentracji kapitału przy budowie gazociągu Nord Stream 2.

Sąd pierwszej instancji uznał, że spółki które budowały Nord Stream 2 nie stworzyły w świetle prawa joint venture, czyli wspólnego projektu budowy gazociągu, a więc nie podlegają ocenie UOKiKu. Urząd się z tym nie zgadza, wyrok nazywa zaskakującym i zapowiada apelację.

Koncentracja została dokonana nie tylko bez naszej zgody, czyli polskiego urzędu antymonopolowego, ale także wywołała bardzo niekorzystne skutki gospodarcze i rynkowe. Naszym zdaniem, potwierdzeniem naszej racji jest obecna sytuacja na rynku gazu w Europie - mówiła rzeczniczka UOKiK-u, Małgorzata Cieloch.



Były minister gospodarki i prezes PGNiG, Piotr Woźniak powiedział dziennikarzowi RMF FM, że Sąd Apelacyjny zapewne zmieni tę decyzję. Utrzyma kary dla Gazpromu, bo liczy się skutek, koncentracja kapitału, a do tej, zdaniem byłego ministra, doszło.

Uchylone kary dla Gazpromu

Urząd przypomniał w poniedziałek, że postępowanie w sprawie kar dla Gazpromu i pięciu innych podmiotów (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall) za utworzenie spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2 bez wymaganej zgody Prezesa UOKiK zostało wszczęte w maju 2018 r.

Dwa lata później nałożone zostały kary finansowe w wysokości ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pozostałe podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu. Przedsiębiorcy odwołali się od tego rozstrzygnięcia miesiąc później. 21 listopada 2022 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił wydaną decyzję.



Z zaskoczeniem przyjmujemy wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd uznał, iż bez względu na zebrany materiał dowodowy oraz przedstawione skutki dla konkurencji zasadnicza jest ocena, czy doszło do formalnego utworzenia joint venture. W przedstawionej ustnie opinii Sądu podmioty biorące udział w utworzeniu Nord Stream 2 nie utworzyły nowego, wspólnego przedsiębiorcy i poza kompetencją Urzędu pozostaje ocena skutków wyrządzonych gospodarce, jak i to czy próbowali oni omijać prawo - powiedział, cytowany w komunikacie UOKiK, prezes Urzędu Tomasz Chróstny.



Na mocy decyzji z października 2020 r. ukarane podmioty miały obowiązek rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu Nord Stream 2.



Urząd podawał wtedy, że wydanie przez niego decyzji i nałożenie maksymalnej kary związane jest z zakończonym postępowaniem w sprawie spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2 bez wymaganej zgody prezesa UOKiK. Zarzuty, jakie przedstawiono sześciu przedsiębiorcom w 2018 r. dotyczyły tego, że spółki te działały umyślnie i dlatego zostały ukarane maksymalnymi sankcjami finansowymi wynoszącymi w każdym przypadku 10 proc. rocznego obrotu - Gazprom (29,08 mld zł), Engie Energy (55,5 mln zł), Uniper (29,9 mln zł), OMV (87,7 mln zł), Shell (30,2 mln zł) oraz Wintershall (30,8 mln zł).



Wspólna budowa Nord Stream 2

W 2015 r. do UOKiK wpłynął wniosek sześciu spółek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W 2016 r. prezes Urzędu wydał zastrzeżenia do koncentracji, w których uznał, że ta transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji i przedstawił swoje zastrzeżenia. Przedsiębiorcy wycofali wniosek, co w praktyce oznaczało zakaz połączenia. Tymczasem pojawiły się informacje, że firmy podpisały umowę na finansowanie gazociągu. W związku z tym wszczęto postępowanie przeciw Gazpromowi i jego pięciu kontrahentom o dokonanie transakcji bez zgody prezesa UOKiK.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej prowadzącej przez Bałtyk, z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech, o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg miał być gotowy do końca 2019 roku. Jednocześnie Rosja zamierzała znacznie ograniczyć przesyłanie gazu tranzytem rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

