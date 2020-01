Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma zamiaru zmieniać poziomu ostrzeżeń dla podróżnych wybierających się do Iranu - i to pomimo faktu, że wiele innych zachodnich krajów sugeruje swoim obywatelom wyjazd z tego kraju. Także aktywność polskich żołnierzy w regionie została ograniczona. Powodem jest zabicie przez Ameryków generała Sulejmaniego i zapowiedziany przez Teheran odwet.

W Iranie odbywają się wielomilionowe demonstracje. Dziś w trakcie pogrzebu Sulejmaniego zginęły 32 osoby, a 190 zostało rannych.

MSZ nie zmienia poziomu ostrzeżeń ponieważ - jak usłyszał reporter RMF FM - na razie nie ma sygnałów, by coś więcej zagrażało Polakom.

Przypomnijmy, że dziś polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na tereny Iranu graniczące z Afganistanem, Pakistanem i Irakiem. Zaleca też, by nie jechać - bez konieczności - na pozostałe pogranicza, ale poza tym sugeruje jedynie zachowanie ostrożności.



To wyjątkowo spokojna reakcja jak na temperaturę wydarzeń na Bliskim Wschodzie i zapowiedzi odwetu. Do dziś polska dyplomacja nie wydała żadnego komunikatu w sprawie zabicia Sulejmaniego i wojennych zapowiedzi.

Iran rozważa 13 "scenariuszy zemsty" na USA

Iran rozważa 13 "scenariuszy zemsty" w odwecie za ubiegłotygodniowy atak amerykański w Bagdadzie, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani - ogłosił sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani, cytowany przez agencję Fars. Amerykanie powinni wiedzieć, że do tej pory w radzie dyskutowano o 13 scenariuszach zemsty, a nawet jeśli istnieje konsensus co do najsłabszego scenariusza, przeprowadzenie go może być historycznym koszmarem dla Amerykanów - zagroził Szamchani.



Tymczasem według irańskiego wiceministra spraw zagranicznych Abbasa Arakcziego Iran "jest gotów na powrót do pełnego poszanowania" umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. ze światowymi mocarstwami. Arakczi zamieścił wpis o tej treści na Twitterze, ale nie ujawnił żadnych informacji na temat ewentualnych warunków.



Iran nie będzie stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej

W niedzielę, dwa dni po zabiciu przez siły USA w Bagdadzie generała Sulejmaniego, władze Iranu ogłosiły, że nie będą już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej. USA wycofały się z tego porozumienia w maju 2018 roku.



W oświadczeniu Iran zapowiedział, że nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie. Teheran zastrzegł wszelako, że będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Iran. Dodano, że władze Iranu są dalej otwarte na negocjacje z europejskimi partnerami.

