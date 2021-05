Podniesienie kwoty wolnej od podatku będzie kosztowało budżet państwa i samorządy ok. 22 mld zł, inne wydatki zaplanowane w Polskim Ładzie to dodatkowe 20-30 mld zł, więc w zależności od roku musimy znaleźć finansowanie na ok. 2 proc. PKB - mówił w poniedziałek podczas sesji "Q&A" na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

