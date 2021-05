"Nie kombinować, tylko robić to, co Unia Europejska rekomenduje. Nic lepszego nie wymyślimy" – tak przed prezentacją przez PiS programu Polski Ład mówił europoseł Marek Belka, były premier, były minister finansów oraz były prezes NBP. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM podkreślał, jak olbrzymi postęp gospodarczy nastąpił w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce. "Kiedyś byliśmy poza klasyfikacją w jakiejś okręgówce, dzisiaj jesteśmy może już w czołówce II ligi. Bijemy się o wejście do ekstraklasy. Wszystko zależy od tego, czy będziemy inwestowali, a nie tylko konsumowali" – powiedział ekonomista na antenie RMF FM.

REKLAMA