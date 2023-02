250 maturzystów z 31 polonijnych szkół ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych bawiło się w weekend na studniówce. Mowa o młodych Polakach ze stanów New Jersey, Nowy Jork, Pennsylwania czy Connecticut. Zabawa rozpoczęła się oczywiście Polonezem.

Na 100 dni przed ważnym egzaminem bawili się uczniowie, którzy w ciągu tygodnia chodzą do amerykańskich szkół, a w soboty do polskich placówek. Często pokonują wiele kilometrów, by dotrzeć do szkoły, w której mogą uczyć się języka polskiego czy polskiej historii - tłumaczy Hanna Czuma, prezes terenowy na stan Pennsylwania oraz New Jersey. Podkreśla, że nie jest łatwo namówić dzieci do nauki języka polskiego, kiedy często urodziły się już w USA i po całym tygodniu w amerykańskiej szkole mają ochotę odpocząć spędzając weekend w domu. Ale po jakimś czasie przyzwyczajają się do sobotniej nauki. W szkołach zawiązują się przyjaźnie. Dzieci widzą efekty nauki. Wówczas idzie już łatwiej.

Dziękuję wam wszystkim za trud nauki, przez wiele lat. Jesteście przyszłością Polonii amerykańskiej. Dziękuję rodzicom za wysłanie was do polskich szkół i wychowanie w polskim duchu - mówił Adrian Kubicki Konsul Generalny z Nowego Jorku witając młodzież na studniówce. Podkreślał, że świat stoi przed nimi otworem, że mogą studiować w USA, ale oczywiście także w Polsce, swojej ojczyźnie. Zapewniał, że Konsulat zawsze pozostanie dla nich otwarty.

Impreza szybko się rozkręciła. Młodzież po przemowach i powitaniach ruszyła na parkiet.

Na studniówce bawili się też rodzice maturzystów, a także przedstawiciele organizacji polonijnych. W sali bankietowej w Garfield w New Jersey było ponad 630 osób. W sposób szczególny dziękowano wychowawcom maturalnych klas.

W polskich szkołach na wschodnim wybrzeżu USA uczy ponad 500 nauczycieli. Dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, gratulowała uczniom wytrwałości, życzyła dobrej zabawy i powodzenia w czasie egzaminów. Dziękowała też rodzicom, że zdecydowali się wysłać dzieci do polskich szkół, by uczyły się naszego języka i poznawały polską historię i nasze zwyczaje.

Życzę im wszystkiego najlepszego, są wspaniali - chwaliła swoich podopiecznych Małgorzata Tadej, wychowawczyni klasy maturalnej z Akademii Jana Pawła II w South Amboy w New Jersy . Chcieli się uczyć, zapewniają, że będą podtrzymywać polskie tradycje. To jest przyszłość Polonii amerykańskiej - podkreślała.

W czasie studniówki wśród najlepszych uczniów rozlosowano trzy nagrody pieniężne w wysokości 1000 dolarów ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 10 biletów lotniczych na wycieczkę "Poznaj Polskę" przekazane przez Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Uczniowie wspominali początki swojej nauki w polskich szkołach.

Nauczyciele zgodnie podkreślają, że dla nich ważną rzeczą jest, by pielęgnować dwujęzyczność i by następne pokolenia imigrantów posługiwały się językiem polskim