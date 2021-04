Prokuratura apeluje do klientów trzech nocnych klubów: Gold House i Royal Gentleman Club w Warszawie oraz Al Capone na rynku we Wrocławiu, by zgłaszali się na policję, jeśli w tych lokalach utracili znaczne kwoty. Śledczy ze stolicy województwa dolnośląskiego szukają poszkodowanych przez rozbitą, zorganizowaną grupę przestępczą, która w klubach odurzała klientów i ich okradała.

Zdjęcie ilustracyjne /Pixabay

