Policjanci z komendy w Nakle (woj. kujawsko-pomorskie) uratowali 8 małych kotków. Maluchy błąkały się po trasie Nakło-Kcynia.

/ Policja /

Na początku lipca policjanci patrolowali trasę Nakło - Kcynia. Gdy przejeżdżali przez miejscowość Szczepice, przed jadący przed nimi pojazd, na drogę wyszły dwa małe kotki. Kierujący autem na szczęście zdążył się zatrzymać. Mężczyzna wysiadł z samochodu i przeniósł błąkające się maluchy z powrotem na poboczę, a następnie odjechał.

Niestety po chwili oba z powrotem wyszły na drogę. Kociaki stwarzały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu, dlatego mundurowi postanowili zareagować.

Policjanci zabrali kotki do radiowozu i zjechali w boczną drogę, by zobaczyć czy nie ma ich tam więcej. Po chwili usłyszeli piski dobiegające z pobliskich krzaków. Wtedy okazało się, że kryje się tam dodatkowych 6 maluchów. Ostatecznie cała "paczka" trafiła do radiowozu.

/ Policja /

Zgodnie z procedurami, kocięta zostały przekazane pracownikowi gminy Kcynia. Ocalałe kotki trafiły do schroniska, gdzie czekają na swoje domy.