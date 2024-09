Poszukiwania Pawła Szopy jeszcze nie ruszyły - usłyszał od policjantów reporter RMF FM. Wczoraj sąd zgodził się na aresztowanie twórcy firmy Red is Bad, co otwiera drogę do ścigania go listem gończym. Jest podejrzany w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zamknięty sklep patriotyczny marki "Red is Bad" przy placu Szembeka w Warszawie / Albert Zawada / PAP Poszukiwania się jeszcze nie zaczęły, bo funkcjonariusze nie otrzymali wczorajszego postanowienia katowickiego sądu. Dlatego nie mogą przystąpić do działań. Dokumenty niebawem mają trafić do komendy stołecznej, a poszukiwania będą prowadzić policjanci z warszawskiej Pragi Północ. Zażalenie na decyzję sądu o poszukiwaniach Pawła Szopy zapowiedziała obrona biznesmena. Nastąpi to najwcześniej w przyszłym tygodniu. Mecenas Bartosz Lewandowski także nie otrzymał jeszcze postanowienia sądu. Uważa, że jego wydanie nastąpiło ze złamaniem przepisów. Zobacz również: Polecenia pisał na karteczkach, a potem je niszczył. Te zeznania pogrążyły byłego prezesa RARS Afera w RARS Paweł Szot będzie poszukiwany, jak wcześniej były szef RARS. Wczoraj Michała K. zatrzymano w Londynie, dziś rano ma być przewieziony do sądu, który zdecyduje, czy trafi do aresztu, czy na wolności będzie oczekiwał na postanowienie w sprawie ekstradycji do Polski. Paweł Szopa, który zgodził się na publikację swoich danych, jest podejrzany w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Agencja odgrywała znaczącą rolę w zwalczaniu epidemii Covid-19 w Polsce. Na początku czerwca br. Onet informował, że "za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej Red is Bad (...) swoisty sojusz, służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę", a "dla ekipy b. premiera Mateusza Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego - od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny". Portal podał, że tylko w ciągu trzech lat na konta Pawła Szopy trafiły przelewy na kwotę pół miliarda zł, a zamówienia z RARS dostawał bez przetargu. Zarzuty dla Michała K. i Pawła Szopy Zarówno Pawłowi Szopie, jak i byłemu szefowi RARS Michałowi K. postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień, a także niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Gdy śledczy chcieli przedstawić zarzuty obu podejrzewanym, okazało się, że nie ma ich w kraju. Wystąpiono zatem do sądu o zgodę na areszt tymczasowy, by móc poszukiwać ich listem gończym. W przypadku Michała K. sąd taką zgodę wyraził, a w przypadku twórcy patriotycznej marki Red is Bad - nie. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na decyzję sądu. PK w poniedziałek poinformowała, że Sąd Okręgowy w Katowicach zażalenie uwzględnił i "zastosował wobec Pawła Szopy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni (zgodnie z pierwotnym wnioskiem prokuratora)". Zobacz również: ​Związkowcy zablokowali tory. Protestują przeciw zwolnieniom w PKP Cargo

Polecenia pisał na karteczkach, a potem je niszczył. Te zeznania pogrążyły byłego prezesa RARS

Żukowska: Lewica wystawi kobietę w wyborach prezydenckich

Telewizor runął z 4. piętra wprost pod nogi ojca z dzieckiem. Sprawca aresztowany Opracowanie: Magdalena Partyła