Policja poinformowała, że zatrzymała 35-letniego mieszkańca Ełku, który sprowadzał, przechowywał, utrwalał oraz rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem dzieci. Mężczyzna został aresztowany na 2 miesiące.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski poinformował, że na ślad działalności internetowej 35-letniego mieszkańca Ełku wpadli policjanci tropiący przestępców w przestrzeni internetowej.



Policjanci ustalili, że ten użytkownik sieci logował się do dostępnych komunikatorów internetowych i nawiązywał za ich pośrednictwem kontakt z małoletnimi dziewczynkami. Dążył do nawiązania internetowej znajomości i uzyskania danych dotyczących ich wieku i wyglądu. Gdy to się udawało, wówczas zacieśniał kontakt i zachęcał do wymiany filmów i zdjęć - poinformował Markowski i dodał, że były to materiały o charakterze pornograficznym.



Ełczanin zebrany materiał gromadził na nośnikach pamięci i rozpowszechniał w sieci, udostępniając je użytkownikom również z zagranicy. Miał działać w ten sposób od około roku. W ustaleniu działalności internetowej mężczyzny polskiej policji pomógł Interpol.



Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji podał, że w pomieszczeniach zajmowanych przez 35-latka policja zabezpieczyła laptopy, telefony i nośniki pamięci, które zostały przekazane do dalszych badań przez specjalistów.



Mężczyzna został zatrzymany w ubiegłym tygodniu i aresztowany na 2 miesiące. Policja podała, że przyznał się do sprowadzania, przechowywania, utrwalania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia za co grozi od 2 do 12 lat więzienia.



Ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i wciąż gromadzony jest materiał dowodowy informację o tej sprawie podano z ponad tygodniowym opóźnieniem - powiedział Markowski.