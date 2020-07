Katowicki sąd zdecydowało o aresztowaniu 37-latka, który - myśląc, że rozmawia z 13-letnią dziewczynką - namawiał ją w internecie na erotyczne spotkanie. Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała osoby, która chciała dokonać obywatelskiego zatrzymania podejrzanego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

O sprawie poinformowała w poniedziałek katowicka policja. 37-latek jest podejrzany o chęć nawiązania kontaktu seksualnego z osobą małoletnią. Decyzją sądu, w areszcie ma spędzić najbliższe dwa miesiące.



"Mężczyzna za pośrednictwem internetu namawiał do obcowania płciowego, poddania się innym czynnościom seksualnym, a także prezentował zdjęcia o treści pornograficznej. Nie wiedział jednak, że tak naprawdę kontaktował się z osobą dorosłą" - poinformowali policjanci.



Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód. Za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej grozi do 12 lat więzienia, natomiast za prezentowanie dzieciom pornografii lub czynności seksualnych - do trzech lat pozbawienia wolności.