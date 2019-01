Pogrzeb Pawła Adamowicza był wydarzeniem, któremu polskie media poświęciły najwięcej uwagi w trakcie weekendu. Samorządowca żegnali najważniejsi politycy w kraju i tysiące zwykłych ludzi. Tuż po pogrzebie prezydenta Gdańska Jerzy Owsiak poinformował, że wraca do kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump ogłosił swój pomysł na zakończenie częściowego zawieszenia rządu federalnego, w Meksyku doszło do tragicznego wybuchu rurociągu, z kolei w Irlandii Północnej eksplodował samochód pułapka. Fani sportu śledzili zawody Pucharu Świata w Zakopanem. W konkursie drużynowym Polacy zajęli 3. miejsce, ale w rywalizacji indywidualnej zaprezentowali się poniżej oczekiwań.

Uwaga mediów była w weekend skupiona głównie na ceremonii pogrzebowej Pawła Adamowicza / Adam Warżawa/OASA/Ron Sachs / POOL/Grzegorz Momot / PAP/EPA

Ostatnie pożegnanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. "Zawsze mogliśmy na ciebie liczyć"

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. "Chcę podziękować Bogu, że wiele lat temu skrzyżował nasze drogi, że miałam cudownego męża i wspaniałego ojca naszych córek. W maju miała być nasza 20. rocznica ślubu. Od początku naszego związku wiedziałam, że twoją miłością muszę dzielić się z Gdańskiem. I dzieliłam się, nie byłam zazdrosna" - mówiła Magdalena Adamowicz, żona polityka.

"Drogi, najdroższy Tatulku, chcę Ci dziś podziękować" - mówiła 15-letnia Antonina Adamowicz. "Za to, że nauczyłeś mnie miłości do książek, historii, za nasze wspólne, długie rozmowy, za czas, którego nie miałeś wiele, który cały czas dawałeś mnie i mojej siostrzyczce. Dziękuję Ci za nasz ostatni wspólny urlop, który spędziliśmy tylko Ty i my, cała nasza rodzina. Kocham Cię bardzo i wiem, że ani ja, ani nikt tutaj zebrany nie zapomni o Tobie. Proszę opiekuj się nami tam w niebie" - dodała.

Samorządowca żegnały też osobistości świata polityki, m.in. prezydent Andrzej Duda, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, delegacja rządowa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, byli prezydenci i premierzy - a także mieszkańcy Gdańska. Dziesiątki tysięcy gdańszczan zebrały się na ulicach miasta. Hołd Pawłowi Adamowiczowi oddawany był w całym kraju.

39/89/19 - Zaczęło się w Gdańsku

"Wczoraj w Gdańsku pożegnaliśmy wieloletniego włodarza miasta, Pawła Adamowicza, który przez ponad 20 lat był prezydentem Miasta Gdańska. Mija tydzień od brutalnego, zuchwałego morderstwa. To był zdecydowanie najtrudniejszy tydzień w całej mojej dziennikarskiej pracy. Poniżej - choć wierzę, że nie - być może najbardziej naiwny tekst, jaki kiedykolwiek napisałem. Dla mnie jednak jeden z najważniejszych" - pisze na blogu dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa.

39/89/19 – Zaczęło się w Gdańsku Wczoraj w Gdańsku pożegnaliśmy wieloletniego włodarza miasta, Pawła Adamowicza, który przez ponad 20 lat był prezydentem Miasta Gdańska. Mija tydzień od brutalnego, zuchwałego morderstwa. To był zdecydowanie najtrudniejszy tydzień w całej mojej dziennikarskiej pracy. Poniżej – choć wierzę, że nie... czytaj więcej

Ks. Bradtke: Taca z pogrzebu Pawła Adamowicza będzie przeznaczona na pomoc rodzinom w Aleppo

Pieniądze, zebrane na tacę podczas mszy pogrzebowej zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom w syryjskim Aleppo - taką informację przekazał proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku ks. prałat Ireneusz Bradtke.

Pamiętam taką chwilę, kiedy on do mnie zadzwonił i mówi: "Wiesz, nie chcę się chwalić, ale wzięliśmy rodzinę z Aleppo w tak zwaną adopcję. (...) Chciałbym, abyś zachęcił wiernych w bazylice, byśmy te rodziny z Aleppo wzięli pod taką szczególną opiekę" - wspominał duchowny na antenie Polsat News.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ! >>>>

Owsiak wraca do kierowania WOŚP. „Jedno serce zgasło, a miliony serc się otworzyły”

Jerzy Owsiak wraca do kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Owsiak poinformował o tym w nagraniu, które zostało udostępnione na Facebooku. "Tak, będę prezesem WOŚP" - powiedział.



WIĘCEJ O DECYZJI JERZEGO OWSIAKA PRZECZYTASZ TUTAJ

Trump proponuje ochronę "marzycieli", demokraci mówią stanowczo: "nie". Impas trwa

Impasu w amerykańskiej polityce ciąg dalszy. Donald Trump zaproponował objęcie tzw. marzycieli, którzy wjechali na terytorium USA nielegalnie, ale jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, trzyletnim okresem ochrony w zamian za zgodę demokratów na sfinansowanie muru na granicy z Meksykiem. Spór o finansowanie tej sztandarowej obietnicy wyborczej Trumpa jest powodem trwającego już blisko miesiąc shutdownu, czyli częściowego zawieszenia rządu federalnego. Nic jednak nie wskazuje na to, by propozycja Trumpa mogła przybliżyć Amerykanów do zakończenia kryzysu: została przedstawiona w momencie, gdy było już jasne, że Partia Demokratyczna nie ma zamiaru jej nawet rozważyć.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT! >>>>

Donald Trump /RON SACHS/POOL /PAP/EPA

Eksplozja ropociągu w Meksyku: Już 79 zabitych

Co najmniej do 79 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu rurociągu z paliwem w stanie Hidalgo w środkowym Meksyku - poinformował meksykański minister zdrowia. Wcześniej podawano liczbę 73 zabitych. W szpitalach nadal przebywa 66 osób.

Ofiary to przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy próbowali kraść paliwo wyciekające z uszkodzonego przez złodziei ropy rurociągu.

PŚ w Zakopanem: Polacy na podium! Kubacki pobił rekord

Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wywalczyli trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Zawody wygrali Niemcy, drudzy byli Austriacy. Powodów do zadowolenia jest więcej, bo Dawid Kubacki pobił rekord Wielkiej Krokwi skacząc na odległość 143,5 m. Niestety, nie obyło się bez kontuzji. Podczas drugiej serii skoków David Siegel nie zdołał poprawnie wylądować. Niemiec trafił do szpitala.

PŚ w Zakopanem: Polacy na podium! Kubacki pobił rekord Puchar Świata w Zakopanem. Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wywalczyli trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Zawody wygrali Niemcy, drudzy byli Austriacy. Powodów do zadowolenia jest więcej, bo Dawid Kubacki pobił rekord Wielkiej Krokwi skacząc na odległość 143,5 m. Niestety,... czytaj więcej

PŚ w Zakopanem. Polscy skoczkowie zawiedli w konkursie indywidualnym

Niestety, polscy skoczkowie zaprezentowali się znacznie gorzej niż w dotychczasowych konkursach PŚ. Ogromnym zaskoczeniem był brak Kamila Stocha w drugiej serii. Najlepiej spośród naszych reprezentantów wypadł Dawid Kubacki, który uplasował się na 12. miejscu. Konkurs wygrał Stefan Kraft, drugi był Robert Johansson, a trzeci Yukiya Sato.



Popełniam błędy, których nie potrafię teraz wyeliminować - przyznał po konkursie Kamil Stoch. Już po wyjściu z progu nie było dobrze i później musiałem z tym walczyć. Nie potrafiłem zrobić nic więcej - powiedział dziennikarzom po konkursie.

Zakopane wywołuje u naszych zawodników dodatkową presję - tak wyniki Polaków tłumaczył prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

PŚ w Zakopanem: Najgorszy konkurs Polaków w tym sezonie. Zwycięski Kraft PŚ w Zakopanem. Niestety, polscy skoczkowie zaprezentowali się znacznie gorzej niż w dotychczasowych konkursach PŚ. Ogromnym zaskoczeniem był brak Kamila Stocha w drugiej serii. Najlepiej spośród naszych reprezentantów wypadł Dawid Kubacki, który uplasował się na 12. miejscu. Konkurs wygrał... czytaj więcej

Eksplozja samochodu w Irlandii Północnej. Nowa IRA podejrzana

Po eksplozji w Londonderry zatrzymano dwóch podejrzanych STORYFUL /X-news

Po eksplozji samochodu pułapki, do której doszło w sobotę w północnoirlandzkim Londonderry, policja poinformowała w niedzielę o zatrzymaniu dwóch młodych mężczyzn. O spowodowanie eksplozji podejrzana jest Nowa IRA, która nie uznaje porozumienia wielkopiątkowego z 1998 r.



Policja ujawniła, że przed sobotnią eksplozją otrzymała ostrzeżenie o bombie podłożonej koło gmachu sądu na Bishop Street w Londonderry. Natychmiast przystąpiono do ewakuacji ludzi z okolicznych budynków, w tym setek gości hotelowych, a także wielu dzieci z kościelnego klubu młodzieżowego. Wybuch nie spowodował ofiar ani większych strat materialnych. Reuters zwrócił uwagę, że incydent w Londonderry wydarzył się w czasie, kiedy trwają przygotowania do opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo.

WIĘCEJ O WYBUCHU PRZECZYTASZ TUTAJ





Atak na posterunek sił ONZ w Mali. Nie żyje ośmiu żołnierzy

Podczas niedzielnego ataku na posterunek sił pokojowych ONZ w północnym Mali zginęło co najmniej ośmiu żołnierzy. Napastnicy - jak się podejrzewa, byli to islamiści - przeprowadzili atak z użyciem pojazdów, na których zamontowane były karabiny maszynowe.

O ataku poinformowała misja pokojowa ONZ w Mali - MINSUMA. Agencja dpa pisze, powołując się na "wysokiego rangą urzędnika", że wszyscy żołnierze ONZ, którzy zginęli, pochodzili z Czadu. Zabitych zostało też wielu napastników.

Sensacja w Australian Open: Roger Federer pokonany w 1/8 finału!

Ogromna niespodzianka w Australian Open: w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju broniący tytułu Roger Federer musiał uznać wyższość Stefanosa Tsitsipasa! Po zaciętym boju rozstawiony z numerem trzecim, utytułowany Szwajcar przegrał z rozstawionym z "14" Grekiem 7:6 (13-11), 6:7 (3-7), 5:7, 6:7 (5-7).

Warto przypomnieć, że 37-letni Federer triumfował w dwóch poprzednich edycjach imprezy na kortach Melbourne Park, a w całej karierze po zwycięstwo w tym turnieju sięgał sześciokrotnie.



PRZECZYTAJ WIĘCEJ nt. pojedynku Roger Federer vs Stefanos Tsitsipas! >>>>





Roger Federer i Stefanos Tsitsipas dziękują sobie po meczu / DAVID CROSLING / PAP/EPA

Książę Filip znów za kierownicą. Złamał przepisy

Książę Filip został upomniany przez policję za jazdę samochodem bez pasa bezpieczeństwa po drodze publicznej w pobliżu królewskiej rezydencji w Sandringham. Zaledwie dwa dni wcześniej mąż królowej Elżbiety II miał wypadek samochodowy w tej samej okolicy.

Kraksy go nie zrażają. Książę Filip znów za kierownicą. Bez zapiętych pasów Książę Filip został upomniany przez policję za jazdę samochodem bez pasa bezpieczeństwa po drodze publicznej w pobliżu królewskiej rezydencji w Sandringham. Zaledwie dwa dni wcześniej mąż królowej Elżbiety II miał wypadek samochodowy w tej samej okolicy. czytaj więcej

Nurkowie spotkali Deep Blue: największego żarłacza na Ziemi! Zobaczcie niezwykłe filmy!

Internet podbijają niezwykłe nagrania: grupa nurków zarejestrowała u wybrzeży Hawajów swoje spotkanie z Deep Blue - żarłaczem białym uważanym za jednego z największych na Ziemi! Ponad 50-letnia samica mierzy około 6 metrów i waży 2,5 tony.

Nurkowie sfilmowali moment, w którym Deep Blue żywi się szczątkami martwego wieloryba. Co więcej, zdołali na tyle zbliżyć się do rekina, by móc go dotknąć!

Zobaczcie niezwykłe filmy!