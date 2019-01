Niezwykłe nagranie zarejestrowała u wybrzeży Hawajów grupa nurków: sfilmowali moment, w którym uważany za jednego z największych na Ziemi żarłacz biały żywi się szczątkami martwego wieloryba. Co więcej, nurkowie zdołali na tyle zbliżyć się do rekina, by móc go dotknąć!

REKLAMA