Puchar Świata w Zakopanem. Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wywalczyli trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Zawody wygrali Niemcy, drudzy byli Austriacy. Powodów do zadowolenia jest więcej, bo Dawid Kubacki pobił rekord skoczni skacząc na odległość 143,5 m. Niestety, nie obyło się bez kontuzji. Podczas drugiej serii skoków David Siegel nie zdołał poprawnie wylądować. Wyniesiono go na noszach.

Konkurs zgromadził tysiące polskich kibiców / Grzegorz Momot / PAP

Pierwszym Polakiem, który pojawił się na belce był Piotr Żyła. Nasz zawodnik skoczył 126.5 m, co nie było rewelacyjnym rezultatem. Potem było już tylko lepiej. Dobry wynik osiągnął Maciej Kot, który skoczył na odległość 130 m. Kamil Stoch wylądował na 136 metrze, a Dawid Kubacki na 134 m. W rezultacie, po pierwszej serii Polacy byli na 4. miejscu. Do trzecich Norwegów traciliśmy osiem punktów.

Od początku fantastycznie prezentowali się skoczkowie z Niemiec. Pierwszy z nich - Karl Geiger - skoczył 137 m. Jeszcze lepiej zaprezentował się Markus Eisenbichler, który osiągnął 138, 5 metra. Ze swoich skoków mogli być też zadowoleni David Siegel (135 m) i Stephan Leyhe (131 m). Takie wyniki dały reprezentacji Niemiec prowadzenie po pierwszej serii konkursu.

Druga seria również przebiegała pod dyktando Niemców. Niemcy skakali fantastycznie. Marcus Eisenbichlera pobił rekord skoczni - który należał do Kamila Stocha - osiągając 143 metry. Jak się później okazało, nie był to jedyny pobity rekord tego wieczoru. Dobrą atmosferę zepsuł jednak upadek Davida Siegla. Skoczek został zabrany ze skoczni na noszach. Dramaturgii konkursowi dodał fakt, że za nieprzepisowy kombinezon otrzymał Johann Andre Forfang. To sprawił.



Większość naszych zawodników w drugiej serii poprawiło swoje rezultaty. Piotr Żyła skoczył na odległość 130 metrów, Maciej Kot osiągnął 130, 5 m. Kamil Stoch zaprezentował się nieco gorzej niż przy pierwszej próbie, bo osiągnął 131, 5 m. Na szczęście, bardzo daleki skok w drugiej próbie oddał Dawid Kubacki. Skoczek pobił rekordowy skok Eisenbichlera - zaliczył 143,5 metra. To sprawiło, że polski zespół po raz siódmy w historii stanął w Zakopanem na podium.

W zawodach wzięły udział drużyny: Rosji, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Norwegii, Finlandii, Japonii i oczywiście Polski.

Nasi skoczkowie prowadzą Pucharze Narodów. Polacy zgromadzili dotąd 2277 punktów i wyprzedzają Niemców, którzy na koncie mają obecnie 2139 punktów, i Japończyków, mających w dorobku 1705 punktów.



Konkurs inny niż wszystkie

W Zakopanem pojawiły się tysiące kibiców, ale oprawa imprezy była dzisiaj inna niż zazwyczaj: ze względu na żałobę narodową, ogłoszoną w związku ze śmiercią i pogrzebem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, nie było oprawy muzycznej czy zabawy na trybunach. Zajmująca się otoczką dużych imprez sportowych ekipa Crowd Supporters zapowiadała, że kibicowanie ma odbywać się w sposób godny, a wszyscy mają zjednoczyć się w geście sprzeciwu wobec agresji i przemocy.

Magiczne Zakopane podczas zawodów Pucharu Świata uczci pamięć prezydenta Adamowicza. To miasto w te dni staje się biało-czerwoną krainą czarów. To jest miejsce, które cechuje wyjątkowa magia, o czym Polacy przekonali się już nie raz. Tak będzie oczywiście i tym razem, chociaż tragedia w Gdańsku zmieni nieco charakter tego spotkania- przekazał przed konkursem przedstawiciel Crowd Supporters Michał Sieczko.

Niektórzy kibice przynieśli polskie flagi z kirem. Były też flagi Gdańska.