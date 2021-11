W czwartek pochmurno, z opadami deszczu, w nocy również deszczu ze śniegiem w górach. W dzień prawie w całym kraju będzie podobna temperatura, ok. 7 st. Celsjusza - powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Synoptyk IMGW poinformowała PAP, że spodziewane są przelotne opady deszczu w całym kraju. W rejonie Wybrzeża Wschodniego może spaść do 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającej części kraju wyniesie 7 stopni, natomiast w rejonie Karpat 4 stopnie Celsjusza. Nad morzem i na wschodzie może wzrosnąć do 9 stopni - stwierdziła Dąbrowska.



Jak zaznaczyła, w całej Polsce przewidywany jest wiatr porywisty, "w północnej części kraju, na wybrzeżu w porywach może osiągnąć do 65 km/h".



W czwartek w nocy pochmurno z opadami deszczu, a także w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2-3 stopni do 9 na Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, przeważnie zachodni - prognozuje.