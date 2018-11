Od przyszłego roku koszt prądu pójdzie w górę. Wzrosną ceny nie tylko dla odbiorców detalicznych, ale też dla samorządów i przedsiębiorstw. W specjalnym raporcie reporterów RMF FM sprawdzamy, jak wyższe ceny energii wpłyną na nasze codzienne życie.

Premier Mateusz Morawiecki wezwał do siebie prezesów największych spółek energetycznych w kraju, Tauronu, PGE, Energi i Enei - dowiedział się nasz dziennikarz. Tematem wtorkowej rozmowy były spodziewane podwyżki cen prądu i zapowiadane rekompensaty.



Prezesi spółek energetycznych usłyszeli od premiera prośbę o to, żeby nieco ograniczyli swoje oczekiwania dotyczące przyszłorocznych aż 30-procentowych podwyżek cen prądu.

Odpowiadali, że nie bardzo jest to możliwe, bo węgiel jest coraz droższy, tak samo jak uprawienia do emisji dwutlenku węgla.

Premier prosi o niższe podwyżki, bo jego minister energii obiecał że zrekompensuje te podwyżki wszystkim gospodarstwom domowym, ale też małym i średnim firmom. To może być koszt wielu miliardów złotych. Torpeduje to też Komisja Europejska, bo to może być niedozwolona pomoc publiczna.

To nie koniec. Samorządy już apelują o to, żeby dostać takie rekompensaty, bo przez podwyżki mogą zawalić się budżety szkół i szpitali. Podrożeje też komunikacja miejska. Ekonomiści ostrzegają, że drożej też będzie w sklepach.

Za energię więcej zapłaci warszawskie metro

40 milionów złotych zapłaci warszawskie metro za energię elektryczną w przyszłym roku po podwyżkach cen prądu. To o 25 procent więcej niż w bieżącym roku.

Na razie nie zanosi się na podwyżki cen biletów, choć stołeczny ratusz na pewno odczuje podwyżki nie tylko przy okazji metra, ale również sieci tramwajowej. W tym drugim przypadku nie wiadomo jeszcze jak dużo więcej zapłaci miasto, ale na pewno będzie to kilkudziesięcioprocentowy skok.

Skoro koszty nie zostaną przerzucone na pasażerów, to oszczędności trzeba będzie szukać gdzie indziej - najprawdopodobniej w inwestycjach. Rzeczniczka stołecznego metra zapewniała, że największe inwestycje, czyli budowa nowych linii, nie są zagrożone.

Co do mniejszych - tu cytat "trwają analizy" - a więc można raczej spodziewać się cięć. Chodzi tu na przykład o mniej pilne remonty, czy zakup sprzętu, który nie jest absolutnie niezbędny.

Kraków: MPK zapłaci o 13 milionów złotych więcej

Wzrost cen prądu obejmie tez samorządy i przedsiębiorstwa. Przykładem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, które za energię elektryczną będzie płacić o 13 milionów więcej, czyli o 60 procent.



Zdrożeć mogą też wszystkie inne miejskie usługi, jak wywóz śmieci czy sprzątanie miasta. Żadnych decyzji dotyczących podwyżki podatków jak na razie nie ma. Taką decyzje może podjąć Rada Miasta Krakowa.