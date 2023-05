Posłowie Platformy Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości niedopełnienia obowiązków przez ministra obrony narodowej. Ich zdaniem Mariusz Błaszczak musi odejść. Jego dymisji oczekuje od Prawa i Sprawiedliwości lider PO. Donald Tusk oświadczył: "Pierwszą decyzją, która powinna w niedzielę zapaść, jest dymisja ministra obrony Mariusza Błaszczaka". Politycy nawiązują w ten sposób do coraz dłuższej listy pytań, które mnożą się po odnalezieniu pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety. Okazało się bowiem, że wleciała ona na terytorium Polski już w grudniu zeszłego roku.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej: Cezary Tomczyk (L), Tomasz Siemoniak (C) i Czesław Mroczek (P) / Radek Pietruszka / PAP

Cezary Tomczyk, Tomasz Siemoniak i Czesław Mroczek na wspólnej konferencji prasowej ogłosili, że składają zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości niedopełnienia obowiązków przez ministra Mariusza Błaszczaka.

Chodzi o rosyjski pocisk manewrujący Ch-55 znaleziony pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Okazało się bowiem, że pocisk wleciał w polską przestrzeń powietrzną już w grudniu zeszłego roku. Prowadzono jego poszukiwania, jednak po niepowodzeniach zaniechano ich między innymi z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Mariusz Błaszczak stwierdził, że wojsko pominęło go w informowaniu o zdarzeniu. W rzeczywistości zarzucił kłamstwo najwyższym dowódcom.

Zdaniem Donalda Tuska, szef MON jest pozbawiony "elementarnego honoru", skoro w tej sprawie "chowa się za polskimi generałami". Macie stać murem za polskim mundurem, a nie chować się za polski mundur - mówił lider PO.

Tusk domaga się dymisji ministra Błaszczaka.

Tomasz Siemoniak mówił w Rozmowie w południe w RMF FM także o zarzutach z Kodeksu karnego z paragrafu 231 , stąd złożone przez posłów PO zawiadomienie do prokuratury, które mówi o niedopełnieniu obowiązków.

To, co się dzieje wokół tej sprawy, absolutnie podręcznikowo wypełnia znamiona tego przestępstwa - powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem Rochem Kowalskim.

Siemoniak jest przekonany o tym, że to generałowie, a nie minister Błaszczak, padną ofiarą tej sytuacji. Kariera ministra Błaszczaka, którzy marzy o premierostwie, o prezydenturze, zawisła na włosku. Wczorajsze oświadczenie ma sens taki, że to nie ja, to generałowie. Ta obrona, którą on przyjął, jest katastrofalna dla armii, bo na czele resortu stoi ktoś, kto nie stoi za żołnierzami, nie wspiera ich, tylko zrzuca brutalnie, bezceremonialnie na podwładnych swoje zaniechania - mówił były minister obrony w rządzie PO.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Tomasz Gzell / PAP

Minister Mariusz Błaszczak już wczoraj wskazał winnego, mówiąc: "Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków". Teraz do prezydenta Dudy należy decyzja, czy wyciągnąć konsekwencje wobec szefa Dowództwa Operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego .

Od rządowych źródeł dziennikarz RMF FM nieoficjalnie usłyszał, że żadnych pochopnych decyzji nie będzie, szczególnie że wymiana ministra obrony miałaby konsekwencje międzynarodowe. Byłaby sygnałem i dla NATO, i dla putinowskiej Rosji.

Gen. Piotrowski: Wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom

Gen. Piotrowski dziś zabrał głos. "Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy" - czytamy w oświadczeniu, umieszczonym na portalu wojsko-polskie.pl.

Szef Dowództwa Operacyjnego zapewnił, że "każdego dnia stara się wywiązywać ze swoich obowiązków".

I dalej kontynuował: "Wierzę głęboko, że żyjemy w Państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Wierzę też głęboko we wszystkich Polaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom".

Rosyjska rakieta znaleziona pod Bydgoszczą - chronologia zdarzeń

Rosyjski pocisk Ch-55 16 grudnia 2022 roku znalazł się nad Polską, ale głośno o nim zrobiło się trzy tygodnie temu, kiedy przypadkowy świadek znalazł jego fragmenty w lesie niedaleko Bydgoszczy.