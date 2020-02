Nawet dożywocie grozi 49-latkowi z powiatu krakowskiego, który próbował zabić byłą konkubinę. Mężczyzna zadał kobiecie cios nożem w szyję, miał w organizmie prawie 4,5 promila alkoholu - poinformowała podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

/ Policja /

Do kłótni między byłymi partnerami doszło, kiedy kobieta wróciła do mieszkania po resztę swoich rzeczy. Mężczyzna ranił się nożem w okolicy nadgarstka, aby wzbudzić w niej litość. Gdy to nie pomogło, zaatakował kobietę, zadając jej cios nożem w szyję, w wyniku czego doznała obrażeń ciała zagrażających życiu - relacjonowała podkom. Fil.