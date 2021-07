29-letni kierowca, jadąc z Chojnic w kierunku Konarzyn, dokonał tzw. obywatelskiego zatrzymania. Zatrzymana 33-latka zygzakiem prowadziła bmw i na kolanach trzymała alkohol. Mężczyzna zabrał jej kluczyki od samochodu i wezwał policję. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety prawie 3,5 promila – podała pomorska policja.

/ POMORSKA POLICJA /

Zatrzymana 33-latka to mieszkanka powiatu lęborskiego.

Kobieta w minioną sobotę jechała drogą wojewódzką nr 212. Prowadziła bmw. 29-letni kierowca drogi, który jechał z Chojnic w kierunku Konarzyn, zwrócił uwagę na styl jazdy kierującej. 33-latka miała jechać zygzakiem i wjeżdżać na przeciwległy pas ruchu.



Jak podała w poniedziałek pomorska policja, mężczyzna sygnałami świetlnymi zmusił kobietę do zatrzymania samochodu. Gdy zauważył, że jest pijana, a do tego trzyma alkohol na kolanach, zabrał jej kluczyki od auta i zawiadomił chojnicką policję.



Badanie alkomatem wykazało, że 33-latka ma w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu. "Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Ponadto użytkowane przez nią bmw zostało odholowane na parking policyjny" - podała pomorska policja.



Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat więzienia, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Wsparcia Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej.