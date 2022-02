1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miała 32-letnia matka, która pod opieką miała 5-letnią córkę. Do policyjnej interwencji doszło w nocy w jednym z mieszkań w Sopocie. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej. Sprawa zostanie też przekazana do sądu rodzinnego w Warszawie z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną i opiekuńczą 5-latki.

REKLAMA