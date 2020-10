Sejmowa komisja rolnictwa, która miała się zająć tzw. "piątką dla zwierząt" została odwołana. Posłowie PiS mówią, że Sejm nie zajmie się nowelą na bieżącym posiedzeniu. Inni politycy mówią, że projekt trafił do "sejmowej zamrażarki".

Zdj. ilustracyjne / VIKTOR DRACHEV / PAP/EPA

O godz. 16 miało ruszyć posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Posłowie mieli rozpatrzyć poprawki Senatu do tzw. "piątki dla zwierząt" - nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w wyniku której miała zostać hodowla zwierząt na futra oraz ubój rytualny. Senat na ostatnim posiedzeniu zaproponował 36 poprawek.

Szef komisji Robert Telus z PiS w rozmowie z PAP powiedział jednak, że posiedzenie nie odbędzie się, a sama nowelizacja nie będzie procedowana na tym posiedzeniu Sejmu. Dodał, że "rząd nie wypracował opinii do noweli, dlatego komisja została odwołana".

W ubiegłym tygodniu Telus poinformował PAP, że zwrócił się do rządu o opinię odnośnie poprawek Senatu. Dopytywany, co sądzi o tych poprawkach podkreślił, że "jest zbyt wcześnie, by to ocenić". Pewne rzeczy się rozstrzygają - stwierdził Telus.

Inni posłowie mówili, że projekt może w ogóle nie zostać uchwalony w najbliższym czasie. Jarosław Sachajko z Kukiz’15 w rozmowie z farmer.pl powiedział, że PiS wycofał się z noweli i "projekt trafi do zamrażarki". O takim scenariuszu mówił także w Radiu Wnet senator PiS Jan Maria Jackowski.

Senat 14 października zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród przyjętych poprawek jest wyłączenie z ograniczeń dotyczących uboju rytualnego uboju drobiu - co było propozycją rządową, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów dot. zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejścia przepisów dot. uboju rytualnego.

Senatorowie poparli też poprawkę wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz przepis, dzięki któremu zwierzęta domowe nie podlegałyby egzekucji komorniczej.

Uchwalona we wrześniu przez Sejm z inicjatywy PiS nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.