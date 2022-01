"Złożyłem zeznania i zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa"- powiedział w sobotę były szef CBA Paweł Wojtunik. Wczoraj informowaliśmy, że do jego córki, zadzwoniono z informacją, że "ojciec nie żyje". "Nie wiem kim jesteście, czy politykami czy gangsterami, ale wam nie odpuszczę. Zrobię wszystko, żeby was odnaleźć" - zaznaczył były szef CBA.

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik / Bartłomiej Zborowski / PAP

W piątek RMF FM informowało o bezprecedensowym ataku na rodzinę byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ktoś przejął jego numer telefonu, zadzwonił do córki i poinformował o śmierci ojca.







"To wyjątkowe łajdactwo. Nie ma usprawiedliwienia da takich czynów. Policja podejmuje działania w tej sprawie" - napisał w piątek mediach społecznościowych wiceszef MSWiA. Tak Maciej Wąsik skomentował informacje o ataku na rodzinę byłego szefa CBA Pawła Wojtunika.



Wcześniej ktoś podając się za córkę Pawła Wojtunika wysłał groźby do urzędników samorządowych i komendantów policji na Mazowszu.

Wojtunik: Użycie Pegasusa mogło mieć wpływ na przebieg wyborów

"Moje dwa iPhony, które używałem ja i moja żona, zostały w tajemniczy sposób zablokowane. Nie możemy przeprowadzić testów tych urządzeń i nie możemy przesłać danych testowych do sprawdzenia w firmie Citizen Lab" - powiedział w czwartek w RMF FM były szef CBA Paweł Wojtunik. Jak zaznaczył, nie zdziwiłby się, gdyby okazało się, że telefony te były inwigilowane Pegasusem.



Wojtunik: Użycie Pegasusa mogło mieć wpływ na przebieg wyborów Piotr Szydłowski / RMF FM

Zmasowany atak spoofingowy

W ostatnim czasie doszło do serii "ataków spoofingowych", gdzie oszuści podszywali się pod członków rodzin polityków. Z numerów telefonów Doroty Brejzy i Marii Giertych między innymi do szpitali trafiały informacje o podłożonych bombach. Z kolei z maila córki Pawła Wojtunika ktoś groził śmiercią staroście powiatowemu z Białobrzegów na Mazowszu.



Poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka informował z kolei, że dostał telefon z groźbami z numeru posłanki Lewicy Pauliny Matysiak. Podobny manewr wydarzył się w drugą stronę: Matysiak otrzymała groźby z numeru Szramki.



Od końca zeszłego roku w Polsce trwa zmasowany atak spoofingowy. Skala procederu nie jest jeszcze oszacowana, ale mowa o co najmniej kilkuset powiadomieniach. Ataki polegają przede wszystkim na podszywaniu się w sieci i systemach łączności pod inne osoby i instytucje.



Stosowane są metody socjotechniczne mające wywołać przeświadczenie, że kontaktuje się z nami osoba publiczna, bądź związana z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni.



Do ataków wykorzystywane są między innymi numery telefonów polityków, osób znanych publicznie, ale także na przykład restauratorów, którzy odmawiali wstępu do lokali osobom bez paszportów covidowych.



W atakach spoofingowych chodzi często o kradzież danych i instalację złośliwego oprogramowania.



O wiele bardziej niebezpieczny jest jednak inny sposób wykorzystania spoofingu. Hakerzy w ten sposób chcą skierować działania organów ścigania na osobę, której numer telefonu wykorzystano.



Za pomocą przywłaszczonego numeru telefonu mogą na przykład rozpowszechniać materiały o charakterze pedofilskim, czy złożyć nieprawdziwe powiadomienie o podłożeniu wybuchowego.