To dobra propozycja - mówi premier Mateusz Morawiecki o propozycji szefa polskiego MON, by Niemcy - zamiast Polsce - przekazali wyrzutni Patriot Ukrainie. Co innego mówi były prezydent Bronisław Komorowski. „Oczywiście, że bym przyjął niemieckie baterie Patriot” – oświadczył w programie 7 pytań o 7:07 w internetowy Radiu RMF24.