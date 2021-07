Od poniedziałku 2 sierpnia wszyscy turyści chcący dojechać własnym samochodem na Łysą Polanę bądź Palenicę Białczańską, gdzie rozpoczyna się szlak m.in. do Morskiego Oka, będą musieli wykupić e-bilet za pośrednictwem strony tpn.pl. Wyłączona zostanie możliwość opłat u obsługi parkingu, nawet jeśli będą wolne miejsca.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W sprzedaży online są wszystkie miejsca parkingowe w tym rejonie (Palenica Białczańska oraz Łysa Polana). Bilet będzie można w łatwy i szybki sposób kupić na bieżąco przez stronę internetową, pod warunkiem, że bilety nie zostaną wyprzedane wcześniej, a takiej sytuacji należy spodziewać się w okresie wakacyjnym. Zalecamy zakup z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym. Opłata za miejsce parkingowe wynosi 35 zł. Rekomendujemy przyjazd przed 8, w celu uniknięcia korków dojazdowych. Posiadając e-bilet, turysta ma gwarancję, że będzie miał gdzie zostawić samochód niezależnie od godziny dojazdu. Jednak zwracamy uwagę na to, że to kolejność przyjazdu decyduje o tym, czy samochód będzie zaparkowany na Palenicy Białczańskiej (bliżej wejścia na szlak) czy na Łysej Polanie. Konieczność posiadania wcześniej wykupionego e-biletu dotyczy także osób nocujących w schroniskach, a od sierpnia także osób korzystających z miejsc dla inwalidów (w takim wypadku prosimy o wybór odpowiedniej opcji e-biletu w okienku sprzedażowym).

Przypominamy, że aktualnie także działa możliwość rezerwacji online, bez której w pogodny dzień zaparkowanie w tym rejonie w godzinach szczytu i tak jest niemożliwe. Jednak obecny system dopuszcza jeszcze sprzedaż gotówkową w momencie, gdy nie wszystkie miejsca są wcześniej zarezerwowane. Aby uniknąć rozczarowania na miejscu i niepotrzebnego stania w korkach, apelujemy o sprawdzanie dostępności miejsc na stronie.

Dla osób nieposiadających konta do płatności internetowych uruchomimy od 2 sierpnia możliwość zakupu biletu z płatnością gotówkową w naszym Punkcie Informacji Turystycznej (ul. Chałubińskiego 44), który czynny jest codziennie od 7:30 do 16:30. Warunkiem zakupu na dany dzień jest dostępność miejsc.

/ Materiały prasowe

Podobny model sprzedaży wprowadziliśmy już w trakcie zeszłorocznych wakacji - mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Ostatnie tygodnie pokazały, że system mieszany w okresie dużego ruchu turystycznego nie zmniejsza korków w tym rejonie. Poza sezonem zdawał egzamin, w wakacje - nie. Dlatego podjęliśmy decyzję o ponownym wyłączeniu dostępności parkingów bez wcześniejszej rezerwacji (e-biletu). Z kilkoma niewielkimi zmianami w stosunku do zeszłego roku. Proces zakupowy jest bardzo prosty, system pozwala na szybką płatność online. W tym roku mamy do czynienia z bardzo dużym ruchem turystycznym. Czerwiec był rekordowy. E-bilety są próbą rozwiązania problemu kolejek, korków i związanych z tym frustracji. Mają zapewnić względny komfort w czasach gwałtownie rosnącego ruchu turystycznego. Zależy nam na usprawnieniu początkowego etapu tatrzańskiej wycieczki. Prosimy o zgłaszanie do nas wszelkich uwag, abyśmy mogli ten system ulepszać w miarę możliwości.



Turyści, którym nie uda się wykupić miejsca na parkingu w rejonie Morskiego Oka na dany dzień za pośrednictwem strony, mogą skorzystać z parkingów alternatywnych dostępnych na terenie gminy Bukowina oraz z parkingu na Polanie Zgorzelisko, skąd organizowany jest transport zbiorowy. Szczegółowy rozkład jazdy linii kursujących z parkingów alternatywnych w gminie Bukowina podany jest na stronie.



Można także skorzystać z transportu publicznego z Zakopanego lub innych pobliskich miejscowości, w których turyści się zatrzymali. Przypominamy, że policja odholowuje samochody zaparkowanie na zakazie np. wzdłuż pasa drogowego na odcinku Łysa Polana - Wierchporoniec czy w rejonie ronda na Wierchporońcu.

Zachęcamy także do zakupu biletów wstępu do Parku drogą elektroniczną za pośrednictwem strony tpn.pl oraz w aplikacjach SkyCash i mPay lub na stronie internetowej.

Ważne informacje

Uwaga: bilet wstępu do Parku oraz potwierdzenie rezerwacji miejsca parkingowego TPN najlepiej jest zapisać w telefonie lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu sieci komórkowych, co często ma miejsce na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Uwagi i pytania dotyczące biletów i parkingów TPN prosimy zgłaszać pod adresem: ebilety@tpn.pl lub telefonicznie +48 885 989 427. Będziemy wdzięczni za sygnały dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu parkingów.

Przypominamy, że wszelkich porad turystycznych (w tym dotyczących funkcjonowania parkingów w rejonie Morskiego Oka) udzielamy także mejlowo infotur@tpn.pl lub telefonicznie 18 20 23 300. Mogą Państwo zapoznać się również z naszymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące parkingów w rejonie Morskiego Oka, które zamieściliśmy na stronie.