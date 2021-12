Krakowscy urzędnicy przypominają, że miasto nie organizuje żadnych wydarzeń sylwestrowych. Tradycyjnie, na Rynek Główny przybywało wielu mieszkańców i turystów, żeby świętować powitanie Nowego Roku. Sylwestra nie było też 31 grudnia 2020 roku.

Powitanie Nowego Roku w Krakowie na zdjęciu archiwalnym / Łukasz Gągulski / PAP

Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. "Nie możemy nie zauważać tego, co się dzieje" - mówi w rozmowie z RMF FM Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa. Jak zaznacza, prosimy mieszkańców i turystów, żeby o tym pamiętali, aby uniknąć rozczarowania.



W tym roku Sylwestra w Krakowie nie będzie Józef Polewka / RMF FM

Zmianą będzie jednak to, że w noc sylwestrową 2021/2022 ogródki gastronomiczne będą otwarte do godz. 3.00. Teraz restauratorzy kończą działalność, od niedzieli do czwartku o godz. 24.00, a w pozostałe dni o godz. 1.00.

O przesunięcie czasu zamknięcia ogródków z godz. 1.00 na 3.00 wnioskowała Krakowska Kongregacja Kupiecka, która zwróciła uwagę na fakt, że kolacje sylwestrowe z reguły rozpoczynają się późno i długo trwają.



Opustoszałe ulice Krakowa na zdjęciu archiwalnym:



/ Łukasz Gągulski / PAP

W 2020 roku sylwestrowa impreza również się nie odbyła. Decyzja była związana m.in. z zakazem przemieszczania się od godziny 19.00 w Sylwestra do godziny 6.00 w Nowy Rok.

Obrońcy zwierząt apelują, by w Sylwestra nie odpalać fajerwerków i petard

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt apeluje, by w Sylwestrową noc powstrzymać się od odpalania fajerwerków i petard.



"Kierując nasz apel uważamy, że chwila wątpliwej rozrywki nie jest warta takiej traumy zwierząt, której przy odrobinie dobrej woli można uniknąć" - powiedziała prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt Agnieszka Wypych.



Zwierzęta mają znacznie wrażliwszy zmysł słuchu niż ludzie. Głośne wystrzały powodują u nich silny stres. Do tego stopnia, że niektórym zwierzętom może grozić zawał serca.