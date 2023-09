W nowej kampanii phishingowej oszuści wykorzystują wizerunek aplikacji mObywatel. Rozsyłają wiadomości SMS z nieprawdziwą informacją, że w skrzynce odbiorczej aplikacji czeka wiadomość. Link kieruje do strony, gdzie wyłudzane są dane bankowe - ostrzega Zespół CERT Polska działający w strukturach NASK.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zespół CERT Polska, który monitoruje zagrożenia w cyberprzestrzeni, ostrzega, że w tej kampanii wykorzystywany jest wizerunek aplikacji mobilnej mObywatel.

Eksperci tłumaczą, że oszuści rozsyłają wiadomości SMS z informacją, że w "skrzynce odbiorczej mObywatel czeka wiadomość".

"Link załączony do wiadomości kieruje do domeny obywatel[.]cloud, na której - pod pozorem zalogowania do aplikacji - wyłudzane są dane dostępu do bankowości elektronicznej. Pozyskane w ten sposób informacje mogą następnie zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy przechowywanych na koncie bankowym ofiary" - ostrzega NASK.

Wszelkie podejrzane SMS-y, strony lub wiadomości mailowe można zgłaszać ekspertom, przesyłając je na numer 799 448 084, wypełniając formularz na stronie incydent.cert.pl lub wysyłając e-mail na adres cert@cert.pl.