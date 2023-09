Dokładnie 20 lat kończy dziś Fundacja "Mimo Wszystko", która pomaga dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. W Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Anna Dymna, założycielka fundacji, opowiadała o początkach organizacji. "Zaczęło się absolutnie z potrzeby chwili" - zaznaczyła.

Anna Dymna / Karina Kąsek / RMF FM

Anna Dymna dokładnie pamięta dzień, w którym założyła fundację. Stało się to 26 września 2003 roku o godzinie 7:47. Dzisiaj nie spałam całą noc, czekając na tę godzinę - przyznała z uśmiechem.

Wspomniała, że decyzja o założeniu fundacji była "odruchem". Ja nie mam charakteru bizneswoman. Jestem tak nauczona, że słucham swoich odruchów. Miałam bardzo dobrych nauczycieli (...), super mamę i tatę, bardzo mądrych ludzi spotykałam na swojej drodze - mówiła.

W życiu kieruję się odruchami, zwykle są one prawidłowe. Kiedyś, jako dziecko, wiadomo - odruch był, ale bez mózgu, a teraz mam odruch i wiem, jak powinnam postąpić, potem szybko włączam swój mózg. Słucham tego mózgu i on zwykle zgadza się z odruchem. Może dwa razy zrobiłam coś przeciwko odruchowi i ciężko za to płaciłam, ale na szczęście dotyczyło to wyłącznie mnie, a nie innych ludzi - stwierdziła.

Aktorka przyznała, że największy wpływ na założenie fundacji miał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 20 lat temu przyjaźniłam się z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną - to byli podopieczni ks. Isakowicza-Zaleskiego. Ja się z nimi zaprzyjaźniłam, pomagałam im, robiłam z nimi spektakle. Ks. Isakowicz-Zaleski zobaczył, że rybka połknęła haczyk i dał mi Medal Świętego Brata Alberta - wspominała.

Potem ksiądz miał problemy, ponieważ była jakaś nowelizacja ustawy i 26 osób straciło prawo do korzystania z warsztatów terapii zajęciowej. Pomyślałam sobie: "Boże święty, przecież te warsztaty to jest sens ich życia". Wtedy ksiądz powiedział: "niech pani coś zrobi, pani fundację założy" - opowiadała.

Z okazji 20. rocznicy założenia Fundacji "Mimo Wszystko" powstała specjalna piosenka. Słowa napisał Jacek Cygan, a muzykę i urodzinowy teledysk przygotował Ralph Kaminski. Na planie specjalnego teledysku był też dziennikarz Michał Dobrołowicz.

Wideo youtube