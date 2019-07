Zakaz udziału polityków PiS w spotkaniach z lobbystami - tak prezes partii Jarosław Kaczyński zareagował na ustalenia dziennikarza RMF FM. Patryk Michalski ujawnił, że ważni politycy partii rządzącej nieoficjalnie spotkali się z przedstawicielami tytoniowego giganta Philip Morris Polska. Kolejne kłopoty Marka Falenty. Usłyszał nowy zarzut. Osłabiona pozycja Polski w Parlamencie Europejskim oraz jeden z najważniejszych dni dla tegorocznych maturzystów - dowiedzieli się, jak poszło im na egzaminie dojrzałości. Między innymi tym żyła dziś Polska. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych informacji czwartku. Przeczytajcie.

NEWS RMF FM: Kontrowersyjne spotkanie przedstawicieli tytoniowego giganta z ważnymi politykami PiS w Sejmie

Tajemnicze nieformalne spotkanie w Sejmie ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielami tytoniowego giganta Philip Morris Polska. Zorganizował je - bez wiedzy Kancelarii Sejmu i wbrew procedurom - wicemarszałek Ryszard Terlecki. Przedstawiciele korporacji zaprezentowali badania o potencjalnie mniejszej szkodliwości nowoczesnych wyrobów tytoniowych takich jak podgrzewane papierosy (których PM jest największym producentem).

W rozmowach za zamkniętymi drzwiami uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, posłowie i senatorowie. Przebieg spotkania nie został udokumentowany, nie ma z niego stenogramów, a na stronie internetowej Sejmu nie znajdziemy żadnej wzmianki na jego temat.

Ze strony koncernu natomiast w spotkaniu udział wzięli ludzie, którzy nie są zarejestrowani w Sejmie jako lobbyści.

Tymczasem zdaniem Grażyny Kopińskiej z Fundacji Batorego "było to spotkanie czysto lobbystyczne". "Mam duże podejrzenia, że wicemarszałek Sejmu postąpił niezgodnie z zapisami ustawy o działalności lobbingowej" - stwierdziła ekspertka w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim.

Nasz reporter poprosił o komentarz również byłego ministra zdrowia, senatora Konstantego Radziwiłła, który brał udział w prezentacji. "Czy to była działalność lobbingowa? No wydaje mi się, że - w szerokim tego słowa znaczeniu - tak" - przyznał polityk.

Dopuszczenie do takiego spotkania polityków z przedstawicielami firmy tytoniowej za zamkniętymi drzwiami wydawać się może kontrowersyjne - tym bardziej, że - jak wynika z ustaleń naszego dziennikarza - branża tytoniowa, w tym firma Philip Morris Polska, od miesięcy zabiegała o poprawkę do ustawy tytoniowej, która pozwalałaby informować o nowoczesnych wyrobach tytoniowych. Wtedy się nie udało, poprawka ostatecznie nie znalazła się w ustawie.

W przesłanym nam oświadczeniu Philip Morris Polska zapewnia, że działa zgodnie z prawem i "prowadzi otwarty dialog społeczny z różnymi środowiskami".

O ustaleniach dziennikarskiego śledztwa reportera RMF FM Patryka Michalskiego przeczytacie TUTAJ! >>>>

Kaczyński reaguje na ustalenia RMF FM

Prezes Prawa i Sprawiedliwości - w reakcji na materiały reportera RMF FM - wydał swoim parlamentarzystom zakaz udziału w spotkaniach lobbystycznych. Nasz dziennikarz ujawnił, że ważni politycy partii rządzącej nieoficjalnie spotkali się z przedstawicielami tytoniowego giganta Philip Morris Polska.

Marek Falenta usłyszał nowy zarzut

Marek Falenta usłyszał nowy, dziewiąty zarzut w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Chodzi o sprawę tzw. małej afery podsłuchowej. Był także wypytywany o list, który wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze RMF FM, Falenta usłyszał kolejny zarzut, tym razem dotyczący udostępnienia nielegalnych nagrań osobie lub osobom trzecim.

Wyniki matur 2019. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dane

Świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a prawo do poprawki ma 8,9 proc. Z absolwentów techników zdało maturę 70,5 proc., a prawo do poprawki ma 19,7 proc.

Karol Karski z PiS wybrany na kwestora Parlamentu Europejskiego. Miał najmniejsze poparcie

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski został wybrany przez Parlament Europejski na stanowisko kwestora.

Kwestorzy, których w europarlamencie jest pięciu i którzy dzielą się pracą, odpowiedzialni są za prowadzenie spraw administracyjnych i finansowych bezpośrednio dotyczących europosłów.

Karski sprawował już tę funkcję w poprzedniej kadencji PE. Teraz w tajnym głosowaniu uzyskał piąte - czyli ostatnie - miejsce.

Najważniejsze stanowiska w PE rozdane. Polacy o wiele słabsi niż w poprzedniej kadencji

Osłabła - i to znacząco - pozycja Polski w Parlamencie Europejskim. W poprzedniej kadencji europarlamentu polscy eurodeputowani kierowali czterema komisjami PE, w obecnym rozdaniu na czele komisji stanie tylko jedna Polka: była premier Beata Szydło.

Mianowanie jej jest oczywiście ryzykowne, bo była szefowa polskiego rządu nie zna języków. W dodatku w komisji ds. zatrudnienia decydowane będą trudne dla Polski sprawy, np. dotyczące dostępu Polaków do zachodnich rynków pracy. Dlatego o sukces nie będzie łatwo.

Platforma Obywatelska postawiła natomiast w tym rozdaniu nie na realną władzę w europarlamencie, ale na prestiż i "widoczność w kraju". Biorąc stanowisko wiceprzewodniczącej PE dla byłej premier Ewy Kopacz i stanowisko wiceszefa frakcji Europejskiej Partii Ludowej dla Jana Olbrychta, PO straciła możliwość wzięcia ważnych komisji. Wizerunkowo może mieć jednak łatwiej niż PiS, bo Kopacz - która podobnie jak Szydło nie zna języków - będzie miała łatwiejszą pracę: jej funkcja jest bowiem raczej jedynie reprezentacyjna.

W porównaniu z poprzednią kadencją Prawo i Sprawiedliwość - które jest liderem jednej z najmniejszych frakcji Parlamentu Europejskiego: Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - zachowuje stan posiadania. Delegacja PO-PSL natomiast - która jest członkiem frakcji największej: EPL - ma funkcji o wiele mniej niż w poprzednim rozdaniu, kiedy to jej przedstawiciele stali na czele aż 3 komisji: Jerzy Buzek szefował komisji ds. przemysłu, Danuta Hübner - komisji ds. konstytucyjnych, a Czesław Siekierski - komisji rolnej.

Z PiS-u jedynie Anna Fotyga przewodniczyła w poprzedniej kadencji komisji PE: była to podkomisja ds. obrony, zaś Ryszard Czarnecki, a później Zdzisław Krasnodębski, pełnili funkcję wiceprzewodniczącego. Teraz natomiast tylko Beata Szydło będzie przewodniczyć komisji: ds. zatrudnienia.

Delegacja PO-PSL żadnej komisji nie wzięła.

Tymczasem właśnie szefostwo komisji to prawdziwa władza...

Nowy układ sił w Parlamencie Europejskim analizuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon: PRZECZYTAJCIE! >>>>

Polscy eurodeputowani w Strasburgu. Wśród nich: wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz i Beata Szydło, która stanie na czele komisji PE ds. zatrudnienia / Radek Pietruszka / PAP

Dr Łada: Europa Zachodnia nie respektuje pewnych reguł i nie rozumie naszego regionu

Dr Łada: Europa Zachodnia nie respektuje pewnych reguł i nie rozumie naszego regionu Karolina Bereza /RMF FM

Nowa Europa - chociaż bardzo nie lubię tego sformułowania - faktycznie jest przegraną. Natomiast czy ta stara piętnastka może czuć się zwycięzcą? Niekoniecznie, bo przegrała cała Europa, że było tyle podziałów - oceniła w Rozmowie w samo południe w RMF FM dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych.



CAŁA ROZMOWA DO POSŁUCHANIA >>>TUTAJ<<



Auto przygniotło 2-latka do ściany. Jest śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka

Prokuratura wszczęła śledztw w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2-latka w Siedlcach. Do tragedii doszło podczas naprawy samochodu. Auto ruszyło i przygniotło dziecko do ściany.



Przeniesiono śledztwa ws. śmierci 9-miesięcznej Blanki

Dwa śledztwa związane ze śmiercią 9-miesięcznej Blanki przeniesione z Suwałk do Gdańska. Chodzi o dziewczynkę, która została zabita kilka miesięcy po tym, jak wróciła do biologicznych rodziców z pobytu w rodzinie zastępczej. Prokuratorzy nie informują, dlaczego zdecydowano się na przeniesienie śledztwa. Przyznają jedynie, że była to decyzja zastępcy prokuratora generalnego.





Pożar w Chybiu. Pali się stara cukrownia, wewnątrz są chemikalia

Pożar na terenie starej cukrowni w Chybiu w Śląskiem. Ogień pojawił się w trzypiętrowym budynku.







Wimbledon: Linette pokonała Anisimową i awansowała do trzeciej rundy turnieju!

Magda Linette pokonała rozstawioną z numerem 25. Amerykankę Amandę Anisimovą 6:4, 7:5 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem szóstym Czeszka Petra Kvitova.



Z kolei broniąca tytułu Angelique Kerber nieoczekiwanie odpadła w drugiej rundzie Wimbledonu. Rozstawiona z numerem piątym Niemka przegrała z 95. w światowym rankingu Amerykanką Lauren Davis 6:2, 2:6, 1:6.

Whiskey w ogniu. Spaliło się 45 tys. beczek z alkoholem

Płomienie strawiły magazyn wypełniony beczkami z burbonem firmy Jim Beam. Szacuje się, że w budynku znajdowało się 45 tys. beczek z alkoholem.