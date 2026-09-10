Utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Rząd ekspresowo szykuje bat na kierowców

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Utrata prawa jazdy na trzy miesiące ma grozić każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy – takie zmiany w przepisach zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów.

Nadchodzi zaostrzenie kar dla kierowców

Zapowiedź zmian w przepisach to skutek środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Samochód ciężarowy wjechał tam w pociąg osobowy relacji Lublin – Szczecin. Zginęła jedna osoba. Po zdarzeniu głos zabrali m.in. premier Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zapowiadając „radykalne zmiany” w przepisach.

Chcemy wprowadzić przepis, na podstawie którego każdy kierowca, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło, straci prawo jazdy – zostanie mu zatrzymane na trzy miesiące – zapowiedział Dariusz Klimczak w środę w TVN24.

Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli kluczowy dowód Śledczy zabezpieczyli rejestrator z kabiny maszynisty pociągu PKP Intercity, który wczoraj na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu zderzył się z ciężarówką. Wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony składu. Zginęła pasażerka…

Chcemy także zmienić Kodeks karny we współpracy z ministrem sprawiedliwości – dodał. Minister zaznaczył, że zachowania, „które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane”.

Tutaj sąd będzie zobligowany do kary więzienia, ale także do zabrania uprawnień na określony czas – powiedział. Doprecyzował, że kara będzie dotyczyła osoby, która spowoduje zagrożenie w ruchu na przejeździe.

Ekspresowe tempo zmian

Klimczak podkreślił, że przepisy już zostały skonstruowane. Jutro będą konsultowane – powiedział w środę. Dodał, że jest to „seria przepisów”.

Jest oczekiwanie prezesa Rady Ministrów, aby w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów został przedstawiony gotowy projekt. I zrobię wszystko, żeby taki gotowy projekt był – zapewnił.

Pięć osób zginęło w pożarze promu MV June Aster, dziesiątki zaginionych Co najmniej pięć osób zginęło, a 86 uznaje się za zaginione po pożarze promu u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin – poinformowała w czwartek straż przybrzeżna. Akcja ratunkowa na morzu nadal trwa. Dotychczas ocalono 43 pasażerów i…

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym

W środę przed południem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym relacji Lublin – Szczecin. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła jedna z pasażerek podróżujących w pierwszym wagonie składu. To jedna z czterech najciężej rannych osób, wśród których byli maszynista, kierowca ciężarówki i jeszcze jedna pasażerka. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych.

Trzy osoby najbardziej poszkodowane w wypadku trafiły do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – przekazała rzeczniczka placówki Karolina Gajewska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jeden z pacjentów, który trafił do nas z urazem ręki, po zaopatrzeniu medycznym został wypisany. Druga osoba z obrażeniami klatki piersiowej nadal jest hospitalizowana. Na obserwacji przebywa także pasażerka pociągu będąca w ciąży; stan jej i dziecka jest określany jako dobry – powiedziała rzeczniczka.

Premier zareagował na wypadek

Po wypadku premier Donald Tusk stwierdził, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał na platformie X, że „w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych”.

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„Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska zmiany te będą mieć charakter radykalny. Zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. O procedowanych zmianach poinformowałem środowisko kolejarskie, w tym prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i szefa związku zawodowego maszynistów kolejowych, z którymi pozostaję w stałym dialogu” – napisał Klimczak. Szef MI doprecyzował później, że chodzi o to, aby przemówić do wyobraźni kierowców.