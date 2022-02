Jest szansa, że pierwszoligowy Stomil Olsztyn otrzyma pieniądze od miasta. Wszystko rozstrzygnie się na przełomie marca/kwietnia, kiedy podsumowany zostanie budżet Olsztyna za 2021 rok.

Konferencja prezydenta Olsztyna o finansowaniu sportu w mieście. / Piotr Bułakowski / Piotr Bułakowski, RMF FM

Od kilku tygodni w Olsztynie "Stomil" jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Przedstawiciele klubu biją na alarm, że bez wsparcia miasta w lipcu, w dniu 77. urodzin klub ze stolicy Warmii może przestać istnieć.

Każda strona ma swoje argumenty. Według klubu, utrzymanie zespołu na zapleczu ekstraklasy nie jest możliwe bez wsparcia z budżetu miasta. Z drugiej strony prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz twierdzi, że miasto spłaciło wcześniej cały dług i nie gwarantowało dalszego finansowania pierwszoligowca.

Co z nowym stadionem w Olsztynie?

W środę na szybko zwołanej konferencji prasowej prezydent Olsztyna podsumował wydatki z budżetu na sport, podkreślając, że Stomil przez ostatnie trzy lata dostał 11 milionów złotych. Prezydent odniósł się też do pomysłu pozyskania pieniędzy na budowę nowego stadionu z Polskiego Ładu. Według Grzymowicza, jest na to za późno, ponieważ wygasło trzyletnie pozwolenie na budowę nowego stadionu i trzeba by uruchomić całą procedurę od nowa, a to by zajęło sporo czasu.



Kibice przypominają prezydentowi Olsztyna, że dziesięć lat temu, na fecie po awansie drużyny do pierwszej ligi obiecał nowy stadion. Na przestrzeni tych lat na ponad 40-letnim obiekcie zamontowano jedynie nowe oświetlenie, podgrzewaną murawę i część krzesełek. Obecni na konferencji miłośnicy klubu podkreślali, że wraz z nowym stadionem przyszłyby lepsze wyniki sportowe, z czym nie zgodził się dyrektor OSiR Jerzy Litwiński.



Okrągły stół w sprawie klubu

Kilka godzin po konferencji prezydenta Olsztyna rozpoczęły się obrady okrągłego stołu w sprawie Stomilu Olsztyn. Na sali obecni byli wszyscy akcjonariusze spółki, w tym Pan Prezydent Piotr Grzymowicz ze swoimi współpracownikami, członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy spółki i przedstawiciele klubu STO.



Jak czytamy w oświadczeniu klubu: Uczestnicy spotkania odbyli długą i rzeczową dyskusję dot. przyszłości spółki. Zostało wyjaśnionych wiele kwestii, w tym stan finansowy spółki, która nie ma problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań. Ustalono także, że na potrzeby lepszej współpracy i wypracowania modelu partnerstwa na kolejne lata utworzona zostanie grupa robocza z osób wskazanych przez spółkę, Prezydenta i głównego akcjonariusza, której pierwsze spotkanie odbędzie się jeszcze przed wznowionym Walnym zaplanowanym na dzień 24 lutego. Jednocześnie uzgodniono, że w sprawie tegorocznego dofinansowania klubu, strony spotkają się w marcu, po przedłożeniu sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2021.

Sprawia dofinansowania Stomilu Olsztyn przez urząd miasta jest więc otwarta. Klub zajmuje teraz miejsce spadkowe i trzech punktów brakuje, aby zająć bezpieczne miejsce w tabeli.