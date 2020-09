Kolejny etap rozmów liderów Zjednoczonej Prawicy o rekonstrukcji rządu i nowej umowie koalicyjnej - to jeden z głównych politycznych tematów nadchodzącego tygodnia w polityce. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin w poniedziałek po południu spotkają się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej.

Swiatłana Cichanouska / Valdemar Doveiko / PAP

Polityczne negocjacje w sprawie kształtu przyszłego rządu z pewnością nie zakończą się w poniedziałek. Seria kolejnych rozmów już teraz jest zaplanowana na kolejne dni.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy - po serii emocjonalnych wystąpień i wzajemnych zarzutów, co miało miejsce w czwartek - mają przystąpić do szczegółowych rozmów na temat tego, które ministerstwa zostaną połączone. Z naszych informacji wynika, że odrębnym bytem nie pozostanie ministerstwo sportu. Ma ono zostać połączone z resortem kultury. Zlikwidowane ma zostać również ministerstwo cyfryzacji, którego kompetencje najprawomocniej trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Spór lekarzy rodzinnych z ministrem zdrowia

Początek tygodnia to także rozmowy między lekarzami rodzinnymi a nowym ministrem zdrowia . Adam Niedzielski chce, by to oni weszli na pierwszą linię frontu w walce z koronawirusem. Medycy zapowiadają ostry sprzeciw.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że obawia się o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego w przychodniach. Jednocześnie medycy dodają, że liczą na kompromis. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego idzie krok dalej: liczy na to, że pomysły ministra zdrowia zostaną zmienione.

Swiatłana Cichanouska w Polsce

W środę ważna wizyta w Warszawie - Swiatłana Cichanouska równo miesiąc po wyborach na Białorusi spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, a także z jej rodakami mieszkającymi w Polsce. Będzie również brała udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, którego kuluary to arena ważnych politycznych rozmów.

Niewykluczone, że w rozmowach z kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi, będą uczestniczyli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Seria spotkań w Warszawie to wyraz sprzeciwu wobec represji politycznych na Białorusi.

Powakacyjne posiedzenie Senatu

W środę na Wiejską zjadą się senatorowie. Po wielu zaplanowanych posiedzeniach senackich komisji, w czwartek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie. Według planu Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ma przedstawić informację o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.