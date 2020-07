Dalsze losy konwencji stambulskiej, walka o utrzymanie resortów przez koalicjantów PiS i ewentualny podział województwa mazowieckiego. Te tematy zdominują przyszły tydzień w polskiej polityce.

Aktywistki protestują przeciwko rządowej zapowiedzi wypowiedzenia konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej / PAP/Radek Pietruszka /

Grzegorz Kwolek zebrał i ułożył polityczne zapowiedzi przyszłego tygodnia. Według naszego reportera jednym z najważniejszych tematów będzie kwestia tzw. konwencji stambulskiej, czyli dokumentu Rady Europy, który ma tworzyć ramy prawne do walki z przemocą wobec kobiet. Z konwencją walczy między innymi fundacja Ordo Iuris i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, który zapowiada, że w poniedziałek złoży do Ministerstwa Rodziny wniosek o wystąpienie przez Polskę z konwencji. A sama minister rodziny, która już zapowiedziała, że to uczyni miała "wyjść przed szereg". Wciąż nie wiadomo, jakie jest oficjalne stanowisko rządu.

Nie wiadomo też, jaki będzie nowy kształt gabinetu Mateusza Morawieckiego. Powyborcze zapowiedzi rekonstrukcji zamieniły się niedawno w plany cięcia resortu kosztem koalicjantów PiS. W tej chwili Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Ziobry mają po dwa resorty.



Cięcia mogą też dotknąć Mazowsze. PiS chce podzielić województwo na dwa regiony - warszawski i cała resztę. Plany muszą przyjąć kształt ustawy w przyszłym tygodniu, żeby zdążyć przed podziałem unijnych środków na jesieni.