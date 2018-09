Wyborcze prężenie muskułów trwa w najlepsze. W tym tygodniu politycy będą musieli pogodzić swoje samorządowe tournée z pracą na Wiejskiej, bo zbiera się Sejm. Wśród tematów – budżet, szczepionki, drogi i nowy Rzecznik Praw Dziecka.

Budynek Sejmu RP / Archiwum RMF FM

W Sejmie tym razem będzie o dużych pieniądzach. Posłowie zaczną prace nad przyszłorocznym budżetem. Na dyskusję o finansach państwa poświęcą prawie cały dzień - w czwartek. A wcześniej na tym posiedzeniu czeka ich m.in. bój o szczepionki. Politycy zajmą się obywatelskim projektem ustawy, która miałaby znieść obowiązek szczepień ochronnych. Jej autorzy chcą, żeby taki obowiązek był wprowadzany jedynie w sytuacji ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Przekonują, że zwiększy to poziom zaufania Polaków do systemu ochrony zdrowia. Powołują się na przykłady innych państw, w których istnieje dobrowolność szczepień

Posłowie ponownie spróbują wybrać nowego Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem jest tylko jedna kandydatka - Agnieszka Maria Dudzińska (doktor socjologii, zatrudniona w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w latach 2013-2014 była zastępca prezesa ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Tę kandydaturę zgłosił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Będzie też sejmowa dyskusja o tym, jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami. To w związku z rządowym projektem ustawy o Funduszu Solidarnościowym, do którego mają trafiać pieniądze z tzw. daniny solidarnościowej. Na Wiejskiej wrócą też polityczne boje o drogi lokalne, bo posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Posłowie mają również zdecydować, czy co roku 19 października będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Miałoby to być święto państwowe ustanowione w hołdzie "prześladowanym księżom, niezłomnym obrońcom wiary chrześcijańskiej i niepodległej Polski, (...) którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny - Polski."

W polskiej polityce będzie też sporo innych powrotów do przeszłości. M.in. za sprawą sprowadzenia do Polski prochów Dowódcy Obrony Wybrzeża 1939 roku - Józefa Unruga. We wtorek odbędzie się jego pogrzeb w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. To będzie uroczystość państwowa, która rozpocznie się już w poniedziałek na Helu. Józef Unrug - pośmiertnie mianowany przez prezydenta na stopień admirała floty - w 1939 roku dowodził obroną Wybrzeża, które poddało się jako jedno z ostatnich miejsc. Był jeńcem kilku oflagów. Po wojnie żył na emigracji w Wielkiej Brytanii i Francji. Od 1958 roku razem z żoną mieszkał w domu dla byłych kombatantów i polskich uchodźców politycznych w Lailly-en-Val koło Orleanu we Francji.

Z kolei w czwartek o historii będzie też mowa w Pałacu Prezydenckim. Ujawnione zostaną tam kolejne nazwiska osób, których szczątki zostały odnalezione w czasie prac archeologiczno-ekshumacyjnych w różnych miejscach Polski. Efekty swoich działań przedstawi Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu znów pojawią się pytania o praworządność w Polsce. Tym razem o naszych sądach będą rozmawiali eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE), którzy niedawno byli w Warszawie. Tę dyskusję podsumowującą ich warszawskie rozmowy zaplanowali na poniedziałek. Zaprosili na nie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który zajmuje się procedurą praworządności.