Sejm nie powołał w czwartek Rzecznika Praw Dziecka. Żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Najmniej głosów "za" uzyskała kandydatka PiS Sabina Lucyna Zalewska, najwięcej Ewa Jarosz. / Tomasz Gzell / PAP

Na stanowisko RPD zgłoszeni zostali: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która jednak w środę wieczorem złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swoją zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

W środę posłowie podczas posiedzenia połączonych komisji polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży po wysłuchaniu kandydatów zdecydowali o nieudzieleniu poparcia żadnemu z nich.



Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiedziała w czwartek, że jeśli Sejm odrzuci kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka, to marszałek Marek Kuchciński wyznaczy nowy termin zgłaszania kandydatów.



Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów.



Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD.

Żadna z kandydatur nie spełnia wymagań

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Berndeta Krynicka zapytana przez dziennikarzy w Sejmie, jakie będą kolejne kroki w sprawie powołania RPD, powiedziała, że "będzie wznowiona procedura i będziemy przeglądać następne kandydatury". Dopytywana, czy jest jakaś kolejna propozycja kandydatów, odpowiedziała, że "nic nie wie na ten temat"



Żadna z kandydatur (na RPD) nie spełniała wymagań - dodała.



Pytana o słowa opozycji, która w debacie sejmowej sugerowała, że PiS nie potrafi się wznieść ponad partyjne podziały i poprzeć kandydatów zgłoszonych przez kluby opozycyjne, Krynicka odpowiedziała: My potrafimy się wznosić.



Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD.

(nm)