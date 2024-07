Ceny prądu idą w górę. Gospodarstwa domowe mają być chronione za pomocą cen maksymalnych. Oznacza to, że cena energii nie może nadal przekroczyć poziomu wyznaczonego przez rząd. Do tej pory maksymalny pułap dla indywidualnych odbiorców był ustawiony na poziomie 412 zł netto za MWh. Od dziś rośnie do 500 zł netto za MWh. Znika za to limit zużycia w ciągu roku, bo do tej pory po przekroczeniu limitu trzeba było płacić wyższe stawki. Część odbiorców już dostała rachunki. Okazuje się, że tych "elektryzujących rachunków grozy" wcale nie trzeba opłacać, a przynajmniej nie w całości.