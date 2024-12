Bytom słynie z pięknych kamienic. Jak przypomniał Urząd Miasta, ze względu na bogactwo architektury secesyjnej, Bytom przez lata nazywany był "małym Wiedniem". Część z kamienic w Śródmieściu znalazła się na stworzonym właśnie Szlaku Architektury Secesyjnej. Można wybrać się na około półtoragodzinny spacer, by zobaczyć wszystkie wyróżnione budynki.

/ UM Bytom / Materiały prasowe

Na Szlaku Architektury Secesyjnej znajduje się 35 obiektów. To 34 kamienice i budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego (dawniej Miejskiej Katolickiej Szkoły Realnej) - prawdziwa perełka secesji.

To jest reprezentacyjny budynek. Urzędy czy szkoły wznoszono z lepszych materiałów, z większym rozmachem. To jest budynek wolnostojący, można go oglądać z każdej strony, wyróżnia się stylem - mówi Marek Wójcik, pasjonat bytomskiej architektury oraz przewodnik turystyczny, który stworzył opisy obiektów, które znalazły się na Szlaku.

Trasa Szlaku Architektury Secesyjnej prowadzi od Rynku i przyległych do niego ulic: Jainty, Gliwickiej, Rycerskiej, przez pl. Sikorskiego do ulicy Moniuszki i Dworcowej.

Na wybranych kamienicach zamontowane zostały tablice informacyjne, z których turyści i przechodnie mogą dowiedzieć się nieco więcej o mijanych zabytkach.

/ UM Bytom / Materiały prasowe

Na ok. półtoragodzinny spacer Szlakiem Architektury Secesyjnej można wybrać się z mapą dostępną nieodpłatnie w biurze promocji Bytomia na rynku.

Można też ją pobrać z sieci. Na stronie urzędu miejskiego jest też specjalna zakładka dotycząca szlaku .