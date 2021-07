Nowe dowody osobiste z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela jednak nie od 2 sierpnia. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, minister Janusz Cieszyński skierował do rozpatrzenia przez rząd pilny projekt ustawy zmieniającej termin wdrożenia dokumentów tego typu w Polsce. Powodem mają być ustalenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o "potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych".

Tak będą wyglądały nowe dowody osobiste / Mateusz Marek / PAP

Wprowadzenie dowodu z drugą cechą biometryczną to efekt wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. Dotyczy ona poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Jak przekazano w komunikacie "w celu prawidłowego wdrożenia zapisów unijnego rozporządzenia niezbędne jest posiadanie i włączenie do infrastruktury programowo-sprzętowej, wspomagającej personalizację dowodów osobistych, urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni".



Informacja o potencjalnym zagrożeniu

"Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem publicznym urządzenia te powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski palców oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych" - powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.



Jak poinformowano w komunikacie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazała jednak na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych. To wynik prośby Ministerstwa Cyfryzacji skierowanej do ABW o ocenę techniczną sprzętu. Według informacji resortu urządzenia miał dostarczać wykonawca wyłoniony w trybie tzw. przetargu nieograniczonego.

"Niezbędne okazało się więc pilne podjęcie działania mającego na celu wyeliminowanie tego zagrożenia, czyli zmiana terminu wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną" - napisano.



Kiedy nowe dowody?

Zgodnie z projektem minister cyfryzacji w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych ogłoszą (m.in. w Dzienniku Ustaw) komunikat, w którym wskażą dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.



Komunikat pojawi co najmniej 14 dni przed wdrożeniem rozwiązań technicznych określonych w komunikacie.