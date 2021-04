Nowe dowody osobiste z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela będą obowiązywać od 2 sierpnia 2021 roku - przekazała w komunikacie Cyfryzacja KPRM. Ze starego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Tak zmienią się dowody osobiste / Mateusz Marek / PAP

Dokumenty zmienią się m.in. pod względem graficznym / Mateusz Marek / PAP

Wydział promocji polityki cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przypomniał, że zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie.

"Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody tracą ważność po 2 sierpnia lub które kończą 18 lat. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat" - czytamy w komunikacie.

"Słodko-gorzki smak zmian"

Jak wskazał cytowany w komunikacie minister Marek Zagórski, zmiany, które wejdą w życie mają dla nas słodko-gorzki smak. "Z jednej strony nowy dowód będzie bardziej bezpieczny, jego warstwa elektroniczna będzie dawała jeszcze więcej możliwości. Jednak z drugiej strony nowy rodzaj dowodu nie będzie pozwalał na składanie wniosków online" - przekazał.



Kancelaria poinformowała, że wszystkim, którzy przez internet chcieliby złożyć wniosek o dowód osobisty, zostało na tę czynność 111 dni. "Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty" - wyjaśniono.



Jest jeden wyjątek

Wskazano, że składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe tylko w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, bo od nich odciski palców nie będą pobierane.



Kancelaria dodała, że we wtorek Sejm zacznie prace nad przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektem zmian w ustawie o dowodach osobistych, która wprowadza je do polskiego porządku prawnego.



Przypomniano również, że w tym roku dowód osobisty powinno wymienić 1 mln 546 tys. 700 Polaków, którym kończy się ważność aktualnego dokumentu. Ponad 358 tys. osób w 2021 roku skończy 18 lat - większość z nich będzie wnioskować o pierwszy "dorosły" dowód.