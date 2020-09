Jerzy Mellibruda, psycholog specjalizujący się problematyce uzależnień, twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmarł w piątek - podała PARPA. Mellibruda miał 82 lata.

"Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. Jerzego Mellibrudę, który odszedł od nas w dniu dzisiejszym (04-09-2020) w wieku 82 lat. Był twórcą i wieloletnim dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale wszyscy zapamiętamy go przede wszystkim jako nauczyciela, mentora i człowieka, który inspirował tysiące ludzi do pracy w obszarze profilaktyki, terapii uzależnień i szeroko pojętego rozwiązywania problemów alkoholowych. Inspirował nas wszystkich. Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną i bliskimi" - podała PARPA w piątek na swojej stronie na Facebooku.



"Właśnie dotarła do mnie smutna wiadomość, że zmarł prof. Jerzy Mellibruda, twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kondolencje dla najbliższych Pana Profesora" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.



Jerzy Mellibruda ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1969 r., po których odbył - pod kierunkiem prof. Antoniego Kępińskiego - staż kliniczny. Pracę doktorską obronił w 1972 r. Był psychologiem specjalizujący się w problematyce uzależnień, w szczególności problemów alkoholowych. Był popularyzatorem idei Dorosłych Dzieci Alkoholików w Polsce.



Był szefem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kierownikiem Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Był superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym Superwizorem Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.



W 1998 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.