Tej nocy na Suwalszczyźnie termometry pokażą tylko 3 stopnie Celsjusza, a przy gruncie może być nawet ok. zera - mówi dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m / Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północny okresami duże i tam lokalnie przelotne opady deszczu, głównie na wschodnim Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze od 6 do 10 stopni, nad morzem i w zachodniej części kraju około 12 stopni. Na północnym wschodzie przy gruncie temperatura może spaść do ok. zera.



Wiatr słaby, z kierunków północnych i wschodnich.



W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północy kraju duże, z przelotnymi opadami deszczu.



Tych opadów najbardziej spodziewamy się nad morzem, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Na pozostałym obszarze kraju nie powinno padać - powiedziała Tomczuk.



Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, nad morzem, w dolinach karpackich, około 20 w centrum i 22 st. C w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.



Wiatr słaby i umiarkowany, północny i wschodni.