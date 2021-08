Nadeszło ochłodzenie. Na przeważającej części kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla dziewięciu województw w centrum i na południu kraju.

Do końca tygodnia temperatura w kraju będzie wahać się między 16 st. C a 22 st. C. / Pexels

Najsilniejsze opady prognozowane są w południowej części Dolnego Śląska - tam obowiązuje alert stopnia drugiego. Suma opadów może wynieść nawet 60 mm.



Jak informuje IMGW, w powiatach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia najsilniejsze opady przewidywane są w nocy. W dzień miejscami możliwe są burze, w czasie których porywy wiatru wyniosą do 65 km/h.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla pozostałej części województwa dolnośląskiego, a także dla województw:



lubuskiego,

wielkopolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

południowej części Mazowsza.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich wysokość wahać się będzie od 30 mm do 40 mm. Miejscami opadom deszczu mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km/h.





Temperatura spada

Będzie także chłodno. Termometry pokażą od 16 st. C do 17 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku - poinformowała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk



Do końca tego tygodnia niestety nie widać zbyt dobrych prognoz - dodała.



Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody







Gdzie pada?













W jednym regionie będzie pogodnie

W poniedziałek jedynie na północy kraju będzie pogodnie. Najwięcej słońca i bez opadów IMGW prognozuje na Wybrzeżu i północnej części Pomorza, a także na północnych krańcach Mazur oraz na Suwalszczyźnie.

Prognoza pogody na kolejne dni tygodnia

We wtorek w północnej połowie kraju synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad Zatoką Gdańską wystąpi przelotny deszcz.

Poza tym zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Według prognoz możliwe są także przelotne opady deszczu, a w Karpatach i na Podkarpaciu burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 19 st., na zachodzie Polski do 20 st., 21 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, głównie z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

W środę na zachodzie kraju będzie jeszcze 22 st. C, ale już w czwartek i piątek wskazania termometrów nie przekroczą 20 st. C - podkreśliła Tomczuk.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



O czym jeszcze należy pamiętać?

Należy unikać wyniosłości terenu, a w szczególności szczytów górskich.

Nie przebywajmy w pobliżu wysokich drzew, wież, masztów, słupów energetycznych i telefonicznych. Pioruny zazwyczaj uderzają w najwyższe przedmioty na danym obszarze.

Nie przebywajmy także w pobliżu metalowych konstrukcji, kabli i ogrodzeń, które mogą przewodzić prąd.