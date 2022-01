Inteligentny opatrunek, który będzie leczył rany – zwłaszcza te przewlekłe chcą stworzyć naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z Politechniką Łódzką i dwiema niemieckimi uczelniami – Ulm University oraz Max Planc Institute for Polimer Research.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inteligentne opatrunki mają pomagać przede wszystkim chorym z ranami przewlekłymi, takimi jak odleżyny, czy przy stopie cukrzycowej - tłumaczy kierowniczka zespołu badawczego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz. Przy przewlekłych ranach jest kilka podstawowych problemów medycznych, które powodują trudność w ich gojeniu. Po pierwsze wysokie pH, które sprzyja aktywności enzymów odpowiadających za degradację białek tworzących się podczas regeneracji, takich jak kolagen i elastyna. Wysokie pH sprzyja również rozwojowi infekcji, dlatego rany przewlekłe często ulegają nadkażeniom- podkreśla Prof. Przekora-Kuśmierz.

Kolejny problem ran przewlekłych to bardzo duże stężenie wolnych rodników, które niszczą nowo tworzącą się tkankę. Ich nadmiar bardzo źle wpływa na leczenie.

Inteligentne opatrunki będą składały się z dwóch warstw. Pierwsza będzie to nanowarstwa - cienki film polimerowy na bazie polidopaminy. Jest to związek chemiczny, który ma naturalne właściwości przeciwutleniające, a więc obniża stężenie wolnych rodników. Dodatkowo, dzięki obecności polidopaminy w cienkim filmie, ten film będzie się idealnie dostosowywał do kształtu rany. Tym samym będą wyeliminowane tzw. martwe przestrzenie pomiędzy opatrunkiem a raną, w których mogą się namnażać bakterie. Cienki film polimerowy będzie naniesiony na inteligentny hydrożel, który z kolei będzie zawierał w swoim składzie fotokwas - dodaje prof. Agata Przekora-Kuśmierz.

Fotokwas pod wpływem światła będzie uwalniał do rany jony wodorowe, które obniżą pH. Obniżone pH zahamuje aktywność tych złych enzymów, które odpowiadają za niszczenie kolagenu i elastyny.

Dodatkowym atutem opatrunku, będzie łatwość jego bezbolesnego usuwania z rany. Będzie się obkurczał pod wpływem podmuchu ciepłego powietrza.

Liderem projektu jest Politechnika Łódzka. Badania zaplanowano na 3 lata. Myślę, że pierwsze konkretne efekty będziemy widzieli w ciągu dwóch lat - mówi prof. Agata Przekora-Kuśmierz.

Innowacyjność projektu polega a tym, iż wcześniej żaden z ośrodków pracujących nad opatrunkami nie wpadł na pomysł, żeby ze sobą połączyć w taki sposób wszystkie substancje wpływające na pomoc w leczeniu ran z dostępnymi technologiami. Obliczenia i prace w laboratorium dają nadzieję na to, że takie rozwiązanie może być skuteczne.

Projekt zrealizuje międzynarodowe konsorcjum w składzie: Politechnika Łódzka, Wydział Biomedyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Universität Ulm oraz Max Planck Institute for Polymer Research. Praca nad projektem potrwa 3 lata.