Nauczyciel może założyć biznes i rozliczać prywatne lekcje ryczałtem według stawki 8,5 proc. - informuje we wtorek "Rzeczpospolita".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Początek roku szkolnego to nie tylko wydatki na wyprawkę, ale także rosnące zapotrzebowanie na usługi korepetytorów. Mamy dla nich dobre wiadomości. Skarbówka zgadza się, że nauczyciel może założyć działalność gospodarczą i wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych" - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".



Stawka wynosi jedynie 8,5 proc., ale nie ma możliwości odliczenia kosztów. Przedsiębiorca płaci natomiast stałą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne - przypomina gazeta.



Dziennik informuje, że potwierdzeniem tego jest jedna z najnowszych interpretacji (nr 0113-KDIPT2- - 1 . 4 0 1 1 . 4 9 5 . 2 0 2 2 . 1 . A P ) w sprawie podatniczki, która prowadzi biznes pod PKD 85.59.B jako "Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane". Grupowanie to obejmuje m.in. korepetycje, w tym z języków obcych.