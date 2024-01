Muzeum Auschwitz na platformie X zwróciło z kolei uwagę, że właśnie Auschwitz było jedynym niemieckim obozem,w którym więźniom tatuowano numery. "Jesienią 1941 r. znakowano w ten sposób sowieckich jeńców, od marca 1942 r. Żydów oraz Polaków przenoszonych z Auschwitz do Birkenau, a od początku 1943 r. pozostałych więźniów" - dodano.

Złożenie zawiadomowieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 KK zapowiedziała posłanka Klaudia Jachira.

Reakcja na bulwersujące słowa Pietrzaka

W niedzielę na antenie TV Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak powiedział: "Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, poza traktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić".

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych, że poprosił Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Pietrzaka oraz o wszczęcie śledztwa. Zawiadomienie do prokuratury złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że "to, co powiedział pan Jan Pietrzak w Telewizji Republika, jest nieakceptowalne moralnie, prawnie, politycznie". Dodał, że "tego typu ludzie i poglądy były przez ostatnich kilka lat nagradzane, promowane i wspierane".