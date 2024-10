"Przyjęta przez rząd strategia pozwoli zapanować nad migracją" - powiedział w czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak na briefingu prasowym na Podlasiu, przy polsko-białoruskiej granicy. Jego zastępca Czesław Mroczek ujawnił, że w przyszłym roku granicy polsko-białoruskiej będą pilnować nowe oddziały SG, szkolone do fizycznej i bezpośredniej ochrony.

Przejście Połowce-Pieszczatka na granicy polsko-białoruskiej / Artur Reszko / PAP

Minister Tomasz Siemoniak mówił podczas briefingu na Podlasiu o założeniach nowej polityki migracyjnej Polski. Przewiduje ona m.in. możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania wniosków o azyl w przypadku zagrożenia destabilizacją państwa.

Kontrola nad tym, kto wjeżdża i wyjeżdża

Szef MSWiA powiedział, że w 2016 r. odrzucono obowiązującą strategię i w efekcie zarządzanie migracją odbywało się bez pomysłu i bez wizji. Kończymy z tym. Polska musi odzyskać kontrolę nad tym, kto wjeżdża i wyjeżdża z kraju - powiedział szef MSWiA.

Podkreślił, że strategia migracyjna pod nazwą "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo" pozwoli skończyć z fikcją zatrudniania osób, które nigdy nie trafiają do pracy w Polsce, rzekomych studentów, a także z fikcją, gdy na granicy polsko-białoruskiej osoby występują o azyl, a "nie spełniają w tym kierunku żadnych kryteriów".

Minister podkreślił, że strategia, która została przyjęta przez rząd we wtorek, zawiera narzędzia pozwalające "zapanować nad migracją". Jak mówił, pozwoli to państwu zorganizować przyjmowanie cudzoziemców, których liczba w ostatnich latach radykalnie wzrosła.

Nowe oddziały na granicy

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek ujawnił, że w drugiej połowie przyszłego roku na granicy polsko-białoruskiej pojawią się nowe, specjalnie szkolone do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały SG.

Mroczek przypomniał, że ustawa w sprawie klas mundurowych i ułatwienia powrotu do służby w policji i straży granicznej wprowadziła możliwość służby kontraktowej w SG. To właśnie na tej podstawie mają być budowane nowe oddziały przeznaczone do bezpośredniej ochrony granicy.

Proces rekrutacji do tych oddziałów rozpocznie się już za kilka tygodni, później szkolenie i w drugiej połowie przyszłego roku tutaj, na granicy, będziemy mieli nowe, specjalnie dedykowane do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały straży granicznej. Wszystko z myślą o tym, by wygasić szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie i rosyjskie. Wierzę, że nam się to uda - mówił Mroczek.

W środę Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent podpisał ustawę ułatwiającą absolwentom klas mundurowych wstąpienie do policji. W noweli znalazły się również propozycje wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących służby kontraktowej w policji. Ma zostać również wprowadzona w straży granicznej.