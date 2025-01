Śnieg, silny wiatr, oblodzenie - to wszystko utrudnia, a w niektórych regionach uniemożliwia jazdę kierowcom. Po względnie ciepłych grudniowych dniach zima dała się we znaki. Zgłoszenia o niełatwych i niebezpiecznych warunkach na drogach - nie tylko tych lokalnych, ale także m.in. autostradach - dostajemy od słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM. Czy w najbliższych godzinach warunki się poprawią?

Trudne warunki na drogach. Wypadek w miejscowości Jurgów w Małopolsce / Policja Zakopane / Policja

Trudne warunki na drogach w całej Polsce

"Oblodzenie na autostradzie A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego, na 343. km, w stronę Gdańska. Brak służb, brak solarek i piaskarek", "Droga z Warszawy do Lublina - jest dramat. Śnieżyca; jest problem, by jechać szybciej niż 20-30 kilometrów na godzinę", "S11, okolice Poznania: zaczęła się śnieżyca, jest ślisko. Zrobiło się biało, świata nie widać i jest lodowisko" - to tylko niektóre informacje, które dostawaliśmy w piątek po południu i wieczorem od słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM.

Śnieg wciąż utrudnia jazdę również na Pomorzu. Widoczność jest bardzo słaba, a na drogach jest niezwykle ślisko.

Jak informował po południu reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, korkowała się obwodnica Trójmiasta na wyokości węzłów Matarnia i Osowa. Ślimacze tempo może wciąż występować na estakadzie Kwiatkowskiego.

Od Słupska przez Trasę Kaszubską po Gdynię samochody zwalniają do 50 km/h. Wcześniej korkowały się też drogi w okolicznych miejscowościach: Sierakowice, Bytów, Lębork.

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz informował z kolei o trudnych warunkach na drogach w Kielcach. Tam powstało istne "lodowisko". Na wyjeździe z Kielc w kierunku Tarnowa kierowcy zatrzymywali się wieczorem się na poboczu i czekali, aż warunki się poprawią.

Lód i śnieg na drogach na Kielecczyźnie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Przed trudnymi warunkami przestrzega też zakopiańska policja. W okolicach zimowej stolicy Polski padający śnieg i najprawdopodobniej niedostosowanie prędkości do warunków były już przyczyną kolizji.

Późnowieczorne utrudnienia, kumulacja wypadków

Aktualnie utrudnienia występują m.in. na wielkopolskich drogach. Na DK11 w Budzyniu i na A2 przed węzłem Trzciel w kierunku Świecka doszło do wypadku z udziałem pojazdów ciężarowych.

Po godz. 22 dyżurny z GDDKiA w Bydgoszczy poinformował, że do kilku wypadków i kolizji doszło na A1 w okolicach węzła Kowal w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku 20 kilometrów miejscami może być zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdańska i Łodzi.

Kilka osób zostało rannych po zderzeniu dwóch aut w Woli Dziankowskiej oraz dachowaniu busa w Szewie Drugim.

Po godz. 23 GDDKiA poinformowała, że na S6 zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. To pokłosie zderzenia dwóch osobówek.

Również ok. godz. 23 na S5, na odcinku Rogowo - Biskupin, w pobliżu miejscowości, Bożejewice (województwo kujawsko-pomorskie) ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Bydgoszczy.

Słuchaczka ze Śląska przysłała nam zdjęcie ukazujące dramatyczne warunki i ograniczoną widoczność w Gliwicach.

/ Zdjęcie nadesłane do redakcji / Gorąca Linia RMF FM

Potężne utrudnienia występują nie tylko w Polsce. Słuchaczka RMF FM poinformowała nas na Gorącą Linię o tym, że A2 w Niemczech z powodu śnieżycy "stoi". O godz. 15 pani Kasia wyjechała z Poznania. O północy zawiadomiła nas, że jeszcze nie dojechała do Hanoweru.

Prognoza pogody na długi styczniowy weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował szczegółową prognozę pogody od 3 do 6 stycznia.

Według zapowiedzi synoptyków długi weekend będzie zróżnicowany pogodowo: na początku zimowa aura, a pod koniec - front ciepły, który sprowadzi opady mieszane i opady marznącego deszczu, które doprowadzą do gołoledzi. Za frontem napłynie natomiast cieplejsze powietrze.

Szczególnie intensywne opady śniegu zapowiadane są na Pomorzu. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi m.in. na Pomorzu oraz w Karpatach i Sudetach.