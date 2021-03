Zima nie odpuszcza! Do Polski przyszło ochłodzenie. Śnieg intensywnie pada szczególnie na południu kraju. Trudne warunki drogowe panują na Zakopiance, gdzie ciężarówki mają problemy z pokonaniem oblodzonych podjazdów. Synoptycy nie zapowiadają natomiast poprawy sytuacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w weekend dalsze opady śniegu. Termometry mogą pokazać nawet -13 st. C.

/ Pixabay

Przyszło ochłodzenie. Najgorsze warunki drogowe panują na odcinku Zakopianki miedzy Chabówką a Nowym Targiem. W rejonie Rdzawki i Klikuszowej droga jest biała i bardzo śliska. Kierowcy mówią wręcz o szklance na nawierzchni.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Polską jest obecny chłodny front atmosferyczny, za którym napływa mroźne, arktyczne powietrze, a także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Prognoza pogody na piątek

Według synoptyków, w piątek temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na północnym wschodzie, do 4 st. C na południowym zachodzie. Największy przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest na południu, gdzie spaść może nawet 8 cm śniegu, a w Karpatach nawet 10 cm.



Z map meteorologicznych zamieszczonych na stronie IMGW wynika, że w godzinach rannych śnieg pojawi głównie na południe od Jeleniej Góry, Częstochowy, Radomia i Lublina. Największych opadów można spodziewać się w województwach:

opolskim,

śląskim,

na południu województwa małopolskiego.



Alerty IMGW

Do godz. 9, niemal w całym kraju obowiązują alerty IMGW przed oblodzeniem. Jak poinformowała synoptyk IMGW Ewa Łapińska, ujemne temperatury w nocy będą powodowały oblodzenie dróg i chodników.

Prognoza pogody na weekend

Chłodno będzie także w sobotę i niedzielę. Również wtedy mogą pojawić się przelotne opady śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C do 6 st. C, a nocą lokalnie może spaść nawet do -7 st. C, a w obszarach podgórskich nawet do -13 st. C.

Problematyczny przyszły tydzień

Co ciekawe, prognozy na przyszły tydzień są niejednoznaczne ze względu na dużą rozbieżność między poszczególnymi modelami prognostycznymi. "Amerykański model GFS na wtorek przewiduje napływ chłodniejszego powietrza, zwłaszcza nad północnym wschodzie Polski, gdzie temperatura maksymalna wyniesie -2°C " - wskazuje IMGW.

Prognoza z modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody natomiast wskazuje na ocieplenie, z dodatnią temperaturą w całym kraju.